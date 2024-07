Hans Kraay jr. zet twijfels bij tactische keuze Ronald Koeman: ‘Je onthoofdt Joey Veerman nu wel’

Het Nederlands elftal treedt vrijdagavond tegen Frankrijk aan met een gewijzigde basisopstelling ten opzichte van de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman heeft besloten om Joey Veerman te slachtofferen, waardoor Jeremie Frimpong kan rekenen op een basisplaats. Hans Kraay junior kan de beslissing niet helemaal begrijpen.

Door de basisplaats van Frimpong verhuist Xavi Simons van de positie van rechtsbuiten naar de nummer 10-positie. De 21-jarige creatieveling wist tegen Polen niet te overtuigen, maar behoudt toch het vertrouwen van Koeman.

“Simons heeft bij Leipzig een keer of negen als rechtsbuiten gespeeld. Het beste is hij als hangende linksbuiten, maar op ‘10’ kan hij beter uit de voeten dan als rechtsbuiten. Hij krijgt weer een kans van Koeman, dat zijn meer kansen dan Joey Veerman gekregen heeft van de bondscoach.”

Kraay jr. kan zich voorstellen dat fans van Joey Veerman zwaar teleurgesteld zijn dat de middenvelder van PSV vrijdagavond niet in de basis start tegen Frankrijk. “Je onthoofdt hem min of meer wel. Ik vind wel dat hij figuurlijk een poffert op zijn neus krijgt van de bondscoach.”

De analist heeft altijd gedacht dat Frenkie de Jong op tijd fit zou zijn voor het EK. Vlak voor de start van het eindtoernooi bleek echter dat hij nog steeds te veel hinder ondervond van zijn enkelblessure.

“De Jong is onze linkermiddenvelder en vormgever”, geeft Kraay jr. aan. “Hij is geen beuker, maar kan wel een balletje afpakken en aardig koppen. Voor mij is Veerman altijd de een-op-een vervanger van De Jong geweest als hij er niet is bij Oranje. Die kans heeft hij nu één keer zestig minuten gekregen tegen Polen.”

Veerman maakte in het eerste groepsduel geen sterke indruk en was vervolgens zelfkritisch. “Dat vond ik wel heel sterk van hem”, geeft Kraay jr. aan. “Dit is een snelle onthoofding van Veerman. Ik denk dat Koeman diepgang van één van zijn twee controlerende middenvelders wil. Veerman en Schouten zijn allebei geen spelers die diep gaan.”

