Hans Kraay junior ziet naast De Ligt nog een dissonant bij het Nederlands elftal: 'Hij had het niet helemaal vandaag'

Hans Kraay junior vindt dat Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Jan Paul van Hecke een teleurstellende wedstrijd speelden tegen Duitsland. Dat vertelt de analist na afloop van het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland bij ESPN.

De Ligt speelde tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 zege) al een teleurstellende wedstrijd. Met name bij de 3-2 van Edin Dzeko had hij een ongelukkige hoofdrol. Tegen Duitsland kreeg de verdediger de kans om zich te revancheren, maar dat lukte allerminst.

De Ligt verspeelde in de 38ste minuut de bal. Op de daaropvolgende poging van Florian Wirtz had doelman Bart Verbruggen nog een antwoord, maar in de rebound scoorde Deniz Undav alsnog: 1-1.

“De Ligt is voorlopig even klaar”, concludeert Kraay. “Bij Nederland is hij voorlopig even voorbijgestreefd door De Vrij, maar dat was hij al, Geertruida…”

Terwijl Kraay nog bezig is aan zijn opsomming, noemt presentator Jan Joost van Gangelen nog een naam: Jan Paul van Hecke. De verdediger maakte tegen Duitsland zijn interlanddebuut door De Ligt in de rust af te lossen, maar ook hij speelde volgens Kraay een ongelukkig duel.

“Van Hecke kan het ook, maar ik vond hem niet goed invallen. Ik vind hem bij Brighton heel overtuigend en met heel veel zelfvertrouwen opbouwen en spelen, maar ik vond het matig. Ik denk dat het een beetje spanning was. Zelfs nuchtere Zeeuwen kunnen een beetje spanning hebben.”

Tot slot vond Kraay ook Jerdy Schouten tegenvallen. “Schouten was vanavond niet goed. Hij was wat ongelukkig in z’n aannames. Die slechte bal van De Ligt voorafgaand aan de 1-1 had hij in goeden doen nog kunnen corrigeren. Hij stond ook niet lekker. Hij had het vandaag niet helemaal”, besluit de analist.