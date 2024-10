Hans Kraay junior is ongelooflijk enthousiast over Jerdy Schouten (27). De PSV-middenvelder ontvangt vooral lof voor zijn spel aan de bal, waardoor Kraay een voorzichtige vergelijking trekt met twee legendarische middenvelders. Bovendien denkt de analist dat Schouten prima bij Manchester United had meegekund.

In zijn column voor Voetbal International noemt Kraay de controleur 'het Dreh- und Angelpunkt van PSV'. "Hij is top-top in de Eredivisie. Hij was geweldig op het EK. En was waanzinnig goed in de Champions League tegen Sporting Portugal."

"Jerdy Schouten is altijd aanspeelbaar, ook in de dekking, en heeft ogen in de rug", somt de markante columnist de kwaliteiten van Schouten op. "Twee spelers schieten met die laatste eigenschap in mijn gedachten voorbij: Zinédine Zidane en Luka Modric."

"Ik denk dat hij inmiddels bijna te goed is voor de Eredivisie", is Kraay andermaal lyrisch. "Als ik kijk naar de controlerende middenvelder van Manchester United, Manuel Ugarte, waar vijftig miljoen voor is betaald, dan is Schouten vele malen beter."

Vermoeidheid

"Maar het doet me wel pijn dat maarschalk Schouten door al die achterlijke midweekse wedstrijden nu al bijna is opgebrand", laat Kraay optekenen. De dertienvoudig international van Oranje laat de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland schieten vanwege vermoeidheid. Ronald Koeman ging maandag in op de afwezigheid van Schouten.

"Jerdy is een voorbeeld van iemand die er doorheen zat. Door het EK, daarna is hij vader geworden en heeft hij veel wedstrijden gespeeld waarin hij niet fris en fit was", legde de bondscoach uit. "Dat heeft hij aangegeven en daar hebben we over gesproken. Uiteindelijk heb ik besloten om hem niet op te roepen. Als je fysiek niet in staat bent om te komen, heeft het geen zin om te komen."