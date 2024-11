Hans Kraay junior wijst 'onomstreden' uitblinker van het Nederlands elftal aan: 'Zó'n heerlijke speler'

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdagavond voor de kwartfinales van de Nations League dankzij een 4-0 zege op Hongarije. Denzel Dumfries was met een treffer, assist en meerde goede voorzetten één van de uitblinkers en kan rekenen op de nodige complimenten van Hans Kraay junior.

Nadat Kraay junior het optreden van centrumverdedigers Jan Paul van Hecke en Virgil van Dijk met een 'zesje' beoordeeld had, schakelde hij naar de spelers die in zijn ogen beter presteerden. "Onze Denzel heeft zachte voetjes inmiddels", begint Kraay junior bij ESPN.

Dumfries leverde in de eerste helft een panklare voorzet op Tijjani Reijnders, die zijn kopbal ternauwernood gekeerd zag worden door de Hongaarse goalie Dénes Dibusz. "Dit is een zacht voetje", vertelt Kraay bij het zien van de beelden. Bij de volgende actie speelde de rechtsback zijn man behendig uit, om vervolgens op maat voor te geven op Donyell Malen.

"Dit is de ouderwetse Denzel. En dan hebben we ook nog eens de 3-0. Daar komen zijn harde voeten best een keertje goed uit." Op aangeven van Cody Gakpo zorgde Dumfries met een volley bij de tweede paal voor de 3-0.

"Het is zó'n heerlijke speler, het is zó'n heerlijke speler", gaat Kraay junior verder. "Ik hoef geen pleidooi meer voor hem te houden. Hij is onomstreden. Frimpong is een geweldige wingback en misschien ook rechtsbuiten, maar Dumfries..."

Dumfries speelde ook bij de 4-0 een grote rol. Zijn indraaiende voorzet werd knap ingekopt door invaller Teun Koopmeiners.

Eerder in de wedstrijd zette Wout Weghorst Oranje op 1-0 dankzij een rake strafschop door het midden. Cody Gakpo benutte in de elfde minuut van de blessuretijd de volgende strafschop, en zorgde zo voor een 2-0 ruststand.