Hans Kraay junior voorziet bliksemsnel vertrek bij Ajax: ‘Supporters brengen hem op hun nek naar Schiphol’

Hans Kraay junior heeft zich afgelopen weekend best vermaakt met het spel van Ajax in de topper tegen PSV, zo laat hij weten in zijn column in Voetbal International. De analist van ESPN zag hoe de ploeg van Francesco Farioli het kampioenschap nagenoeg binnenhaalde, omdat PSV niet kon brengen wat er van hen werd verwacht.

“Dat mag je in dit land geloof ik niet hardop zeggen”, begint Kraay met een opmerking dat hij wel kon genieten van het spel van Ajax. Heel knap als je PSV in eigen huis nauwelijks kansen toestaat. Tegelijk vind ik het ook een zwakte van PSV. Een plannetje B past niet in het Peter Bosz-voetbal, dus gebeurde het niet en had Ajax een probleemloze middag.”

Doordat Remko Pasveer geblesseerd is, stond Matheus nog altijd onder de Amsterdamse lat. Het spel van de Braziliaan kon Kraay junior wel bekoren. “Je weet dat ik niet graag praat over scheidsrechters en keepers, maar die Matheus van Ajax, dat is er wel eentje, hè. Helemaal mijn keeper”, is hij lovend.

“Wat me ook bevalt: hij is geen keeper die houdt van klootviolen. Hij brengt niet zijn centrale verdedigers in de problemen met korte balletjes, waarbij PSV druk kan zetten. Geen onnodig ingewikkelde opbouw. Nee, onder druk jengelt hij die bal zó zeventig meter naar voren. Zoek het maar uit Brobbey, zoek het maar uit Godts, Berghuis, of Traoré. Verfrissend.”

Die instelling bezorgde Ajax uiteindelijk ook het tweede doelpunt in Eindhoven. Na een lange bal van Matheus, hield Bertrand Traoré de bal handig bij zich in duel met Tyrell Malacia. Vervolgens kwam de rechtsbuiten naar binnen en schoof hij de bal zo in de verre hoek langs Walter Benítez. Het betekende de beslissing in de wedstrijd, en vermoedelijk zelfs in de hele competitie.

“Er valt helemaal niets af te dingen aan het aanstaande kampioenschap”, loopt Kraay junior alvast op de zaken vooruit. “Farioli levert een wereldprestatie op zijn eigen manier. Die man is niet van zijn stuk te krijgen, pareert de kritiek met een glimlach en wordt niet boos.” De analist voorspelt echter dat hij volgend seizoen niet meer te bewonderen is in de Johan Cruijff ArenA, maar in zijn geboorteland.

“De titel gaat ervoor zorgen dat hij zijn droom waarmaakt en trainer wordt bij een mooie club in de Serie A. Het moment is perfect. De supporters in Amsterdam slaan zijn schouders blauw van de complimenten, brengen hem op hun nek naar Schiphol en richten bij De ArenA een klein standbeeldje op. En Paixão zit straks voor een recordbedrag in hetzelfde vliegtuig als Farioli naar Italië”, voegt hij daar nog snel aan toe.