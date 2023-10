Hans Kraay junior vol ongeloof: ‘Wat een schande is dit zeg!’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 23:52 • Jonathan van Haaster

Hans Kraay junior wist vrijdagavond niet wat hij zag toen NAC Breda een strafschop kreeg na een vermeende handsbal van Mitch Apau. De aanvoerder van Telstar hield zijn arm ogenschijnlijk keurig langs zijn lichaam toen hij de bal daarop kreeg. Arbiter Nick Smit wees tot ongeloof van de bezoekers, en misschien ook wel de gastheren, naar de stip. Hans Kraay junior sprak tijdens de rust van de schakelshow op ESPN zijn ongeloof uit.

"Ik snap best wel dat sommige mensen de regels van hands niet helemaal snappen", begon Kraay in gesprek met presentator Toine van Peperstraten. "Ik snap ze ook niet altijd. Maar dít! Hier kan die jongen hélemaal, hélemaal, hélemaal niets aan doen, die Apau! Hij heeft twee armen. Ja, de meeste voetballers hebben twee armen!"

Nadat Smit de strafschop toekende, sloeg Apau zijn handen voor zijn gezicht uit ongeloof. Het moment was extra zuur voor de verdediger, daar Telstar op dat moment verrassend met 0-1 leidde dankzij een treffer van Zakaria Eddahchouri. NAC benutte de uiterst discutabele strafschop via Dominik Janosek, waarna de Bredanaars na rust de zege veiligstelden dankzij Matthew Garbett en Tom Boere: 3-1.

Hands of niet? ??



Dominik Janošek benut de strafschop voor NAC Breda ??#nactel — ESPN NL (@ESPNnl) October 20, 2023

"Beschaafder kan je ze niet langs je arm houden", ging de verbaasde Kraay verder. "En Nick Smit die staat er op vijf meter bij, die scheidsrechter... Mijn stem slaat over, maar wat moet je dan? Als je hier een penalty voor geeft... Nick Smit zal de beelden in de rust wel terugzien."

"Als hij hier een penalty voor geeft, moet hij van tevoren de kleedkamers ingaan en zeggen: 'Let op, jongens! Als jullie eventueel in jullie eigen strafschopgebied komen, eventjes je arm eraf schroeven, bij de cornervlag neerleggen, en verder voetballen.'"

"Wat is dit een schande zeg! Ik ben weer tot bedaren gekomen... Wat een koekenbakker!" Daarbij leek Kraay het te houden. Na het reclameblok kwam hij toch weer even indirect terug op de strafschop. Kraay was lyrisch over de pass met buitenkant rechts die Moreo Klas van ADO Den Haag verstuurde, waar de aansluitingstreffer van de Hagenezen bij FC Emmen uit voortkwam. "Mijn hele avond is goed. Wat er ook gebeurt, al wordt er nergens meer gescoord. Al fluiten de scheidsrechters nóg slechter dan Nick Smit. Mijn avond is al geslaagd. Moreo Klas, dank je wel."

Mike Snoei

Voor Telstar-trainer Mike Snoei was de avond vanzelfsprekend minder geslaagd. De oefenmeester sprak na afloop bij NH Sport klare taal. "Waarom geef je die penalty? Wat heb je dan gezien? Ik probeer te begrijpen wat hij dan gezien heeft, maar ze hadden maar één herhaling nodig om te zien dat dit geen strafschop is. Je kan je mouwtjes wel helemaal oprollen en allebei de armen vol met tatoeages en van die plakplaatjes. Hij is helemaal niet stoer."