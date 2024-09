Hans Kraay junior verwacht rigoureuze ingreep op één positie bij Feyenoord

Hans Kraay junior verwacht dat er snel een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden onder de lat bij Feyenoord. De analist van ESPN zag Timon Wellenreuther niet goed voor de dag komen tegen Bayer Leverkusen en kijkt niet raar op als Justin Bijlow binnenkort terugkeert als eerste doelman.

Wellenreuther deelde tegen Leverkusen mee in de malaise en ging bij de 0-4 hopeloos in de fout. Een ogenschijnlijk makkelijke bal eindigde via de benen van de keeper in het eigen doel. Het was niet voor het eerst dit seizoen dat de Duitser een twijfelachtige indruk achterliet.

"Ik denk dat Bijlow binnenkort weer de eerste doelman is bij Feyenoord", is de voorspelling van Kraay bij Voetbalpraat. "Wellenreuther voelt toch een beetje de hete adem in de nek. Wellenreuther heeft het altijd heel goed gedaan, maar wel met een geblesseerde Bijlow achter zich in plaats van een fitte Bijlow."

Kraay concludeert dat Feyenoord het op kwaliteit heeft verloren van Leverkusen. "Het is nooit een wedstrijd geweest. We weten allemaal dat dit een goede ploeg is, maar toch hoop je dat het een wedstrijd wordt. Dat is het never nooit geweest."

"Feyenoord was totaal kansloos, van de eerste tot de laatste seconde. Wat Priske ook had gedaan, welk systeem hij ook had bedacht, ze waren er altijd met deze cijfers afgegaan. Het kwaliteitsverschil was veel te groot", oordeelt Kraay.

"Ze missen Geertruida, Wieffer, Minteh en Hartman", somt Kraay de vertrekkers op. "Daar kan Priske niks aan doen. Gijs Smal is echt een wereld van verschil met Hartman. Hartman is de beste linksback van Nederland."

"Soms word je beter als je weg bent bij een club. Wij vonden Wieffer al verschrikkelijk goed, maar die mis je zó ongelooflijk. Omdat hij altijd goed staat bij balverlies en het eerste aanspeelpunt is voor de centrale verdedigers."