Hans Kraay junior maakt zich zorgen: 'Hij is het helemaal kwijt'

Hans Kraay junior maakt zich zorgen om Thomas Beelen. De Feyenoorder ging dit weekend niet vrijuit bij de 0-1 van Troy Parrott namens AZ, en dat is volgens Kraay niet de eerste fout van de verdediger dit seizoen.

In de rubriek Bellen met Hans Kraay jr. van ESPN blikt de analist terug op het afgelopen weekend in de Eredivisie. Als laatste krijgt hij de vraag of hij zich nog ergens zorgen om maakt.

“Ja, best wel”, reageert hij. “Ik maak me best wel een beetje zorgen om Thomas Beelen. Vorig seizoen heeft hij zich geruisloos in de ploeg gespeeld, als rechter centrale verdediger. Hij bleek een uitstekende stand-in voor de geblesseerde Trauner. Maar nu is hij het even helemaal kwijt.”

“Hij stapt regelmatig te gretig, verkeerd in. Zoals bij NEC-uit en nu dit weekend weer bij AZ-thuis. Hij is ineens onzeker aan de bal en helpt daarmee zijn kompaan in het centrum, Hancko, ook niet.”

“Hancko speelt ook vele malen beter als hij met Trauner speelt. Trauner is het rustpunt en de beste opbouwer van Feyenoord. Beelen is het even kwijt, maar net als bij Henderson: ik schrijf hem niet af hoor.”

Beelen maakte vorig jaar de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. Tijdens de tweede helft van afgelopen seizoen begon hij meestal als basisspeler, wat niet los kon worden gezien van blessureleed bij Gernot Trauner.

Trauner is sinds een paar weken weer terug, maar wordt rustig gebracht. Derhalve zat hij tegen AZ afgelopen weekend op de bank, en stond Beelen naast Dávid Hancko in het centrum van Feyenoord. Dat ging dus niet vlekkeloos.