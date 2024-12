Hans Kraay Junior onthult: Ajax-directeur Alex Kroes gaat Tijjani Babangida helpen

Hans Kraay Jr heeft vrijdagavond laten weten dat de technisch directeur van Ajax, Alex Kroes, Tijjani Babangida uit de brand gaat helpen. Kraay prijst Kroes voor zijn actie en laat weten wat de 50-jarige hem verteld heeft.

Tijjani Babangida doorleeft een ware hel. De oud-voetballer van onder meer Ajax, VVV-Venlo en Roda JC was eerder dit jaar betrokken bij een zwaar auto-ongeluk, waarbij zijn vrouw en hijzelf zwaargewond raakte.

Zijn achttien maanden oude zoontje Fadil en zijn broer, Ibrahim, kwamen om. Om de revalidatie van Baba en zijn vrouw te bekostigen, zijn zijn vrienden een crowdfundingsactie gestart: Support Baba.

De totale kosten voor de operaties en revalidatie van Babangida en zijn vrouw bedraagt 170.000 euro. "Gelukkig hebben Ajax, VVV en Roda allemaal aangeboden om mij te helpen. Zij hebben de handen ineengeslagen, zodat niet alleen maar een paar mensen, maar iedereen kan helpen door middel van een crowdfunding", glimlacht hij - op kenmerkende wijze - door de pijn heen.

Inmiddels staat de teller al boven de 30.000 euro, maar er is zo'n anderhalf tot twee ton nodig, meldt analist Kraay bij Voetbal op Vrijdag op ESPN. De Nigeriaan krijgt volop hulp en steun van zijn voormalig ploeggenoten van Roda. Zo verblijft de oud-voetballer samen met zijn vrouw kosteloos in een appartement in de herberg van Marco van Hoogdalem.

Kraay laat weten dat hij opnames heeft gemaakt met de ex-spelers van Roda. “Ik ben er een dag geweest met een cameraploeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de reportage vanmiddag bekeken en ik betrapte mezelf erop dat ik zat te huilen. Het is zó'n triest verhaal”, laat hij weten.

Vervolgens klinken er complimenten aan het adres van Kroes. “Toen hij hiervan hoorde heeft hij gezegd: ‘Babangida wordt onze eregast, zondag bij Ajax - Almere City.’ En hij zei heel zachtjes: 'Alles wat tekort komt leg ik desnoods zelf bij'. Dus, Alex Kroes ook: ‘dankjewel’”, geeft Kraay aan.

Doneren? Dat kan via deze link.