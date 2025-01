Louis van Gaal zou weer aan de slag kunnen als bondscoach, zo meldt Hans Kraay junior verrassend in de SBS 6-talkshow De Oranjewinter van presentatrice Hélène Hendriks.

“Louis is in de race om bondscoach van België te worden”, zegt Kraay junior, die de vraag krijgt of Van Gaal dat zelf tegen hem heeft gezegd. "Dat niet."

Kraay junior weet dat Domenico Tedesco, de huidige bondscoach van de Rode Duivels, op de wipstoel zit. “Die trainer gaat eruit en Van Gaal staat op de shortlist.”

Van Gaal is in principe met pensioen als coach, maar heeft de deur voor het bondscoachschap nooit helemaal gesloten. Van Gaal zou ervoor openstaan indien hij met een topland naar een eindtoernooi kan. Momenteel speelt hij op de achtergrond een rol bij Ajax als adviseur.

Hendriks vraagt aan Kraay junior of Van Gaal geïnteresseerd is in België. "Ja, Van Gaal zou het willen", luidt het antwoord.

Jack van Gelder, die eveneens te gast is, zou het leuk vinden als Van Gaal terugkeert als bondscoach. "Maar het is een slecht moment om in te stappen bij de Belgen, want die krijgen nooit meer zo'n goed team als ze net hebben gehad", aldus Van Gelder.

In september begint de Europese kwalificatiereeks voor het WK 2026, dat een jaar later wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. België zit in een op papier niet al te ingewikkelde kwalificatiepoule met Noord-Macedonië, Kazachstan, Wales en Liechtenstein.