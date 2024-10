Hans Kraay junior komt woorden tekort over international Nederlands elftal: ‘Hij is goed… Jezus!’

Hans Kraay junior is onder de indruk van Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal verkeerde enige tijd in een wat mindere vorm, mede als gevolg van zijn kruisbandblessure. Inmiddels is hij weer helemaal de oude, ziet de analist van ESPN.

Nederland neemt het vrijdagavond tegen Hongarije op met Van Dijk en Stefan de Vrij samen centraal in de verdediging. Een duo dat volgens Kraay ‘onomstreden’ is.

“Over vijf jaar kunnen we het er misschien nog een keer over gaan hebben, maar voorlopig even niet”, doelt Kraay op het duo Van Dijk-De Vrij. “Van Dijk is goed… Jezus.”

“Hij is natuurlijk een heel jaar lang flink geblesseerd geweest, maar hij heeft inmiddels alles wat de criticasters van hem eisten omdat ze vonden dat hij dat niet had. Hij dekt door, hij dribbelt in, hij is heel goed in de duels...”

Van Dijk scheurde in oktober 2020 zijn kruisband, waardoor hij de rest van dat seizoen miste. Ook het EK in 2021 moest hij aan zich voorbij laten gaan. Zijn mindere vorm nadat hij weer terug was gekeerd had mogelijk nog te maken met die blessure.

Nu is Van Dijk echter weer helemaal de oude, volgens Kraay, die daar nog een extra verklaring voor denkt te hebben. “Ik denk zelfs dat jongens als Virgil van Dijk, die bijna alles hebben meegemaakt, ook wel renderen bij een beetje aaien en liefde.”

Hongarije en Nederland trappen om 20:45 uur af in de Puskás Aréna in Boedapest voor de Nations League. Het duel is live te zien op NPO 3.