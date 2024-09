Ryan Gravenberch is de afgelopen maanden onder manager Arne Slot opgebloeid bij Liverpool, en mede daardoor is hij zaterdagavond één van de middenvelders van het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Hans Kraay junior is daar blij mee, vertelt hij bij ESPN.

“Ik ben zo’n fan van Ryan Gravenberch...”, begint Kraay zijn lofzang. “Bij Jong Ajax ook al. Alles aan Ryan Gravenberch is mooi. Maar hij heeft niet zoveel kansen gehad om te spelen. Of hij heeft het misschien zelf niet waargemaakt. Bij Bayern München heel weinig gespeeld, onder Jürgen Klopp...”

Gravenberch begon zijn profcarrière bij Ajax, en maakte in 2022 de overstap naar Bayern. Een jaar later tekende hij bij Liverpool. In zijn eerste seizoen moest hij het vaak met een reserverol doen, maar onder Slot stond hij dit seizoen elk Premier League-duel tot dusver in de basis.

“Het blijkt een heel gevoelige jongen te zijn”, aldus Kraay. “Want Arne Slot heeft vanaf de eerste training zo ongelooflijk veel vertrouwen aan hem gegeven. En hij heeft tegen z’n centrale verdedigers gezegd dat ze de backs wat minder gaan aanspelen en alle ballen naar Mac Allister en Gravenberch gaan.”

“Gravenberch vindt het heerlijk als hij in de eerste tien minuten al een balletje of acht à negen gehad heeft. Dan groeit hij. Maar Gravenberch moet niet denken dat Slot hem nu gemaakt heeft als ballenafpakker die de hele tijd voor z’n man komt.”

“In de wedstrijd tegen Manchester United deed hij het fantastisch bij die eerste goal ook. Dat heeft Arne Slot hem niet allemaal geleerd in zes weken tijd. Maar hij heeft hem wel heel veel warmte en vertrouwen gegeven. En sommige jongens ogen heel stoer, maar hebben wel heel veel schouderklopjes nodig.”

Daarom is Kraay blij dat de Amsterdammer in de basis staat tegen Bosnië en Herzegovina. “Vanavond lijkt het me heerlijk als je de bal hebt bij Van Dijk of De Ligt. Want je kan hem dan óf altijd aan Schouten geven, óf altijd aan Gravenberch. Want ze raken hem niet kwijt.”