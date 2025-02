Hans Kraay geniet van de prestaties van NAC Breda. De analist wijst in zijn wekelijkse column twee belangrijke figuren aan voor de goede prestaties van de Bredanaren.

“Wát heb ik zaterdagavond asociaal genoten van de 0-0 in Breda. Vanaf de eerste seconde greep NAC Feyenoord bij de strot”, blikt Kraay terug. “Ze joegen ze op, ze maakten slidings, ze kopten, tackelden erop los en de grootste kroeg van het westelijk halfrond stond negentig minuten in vuur en vlam. Ik zat thuis, maar het voetbal van NAC bulderde zo via de televisie mijn huiskamer binnen.”

De analist van ESPN weet wie er verantwoordelijk is voor de goede prestaties van NAC. “Honderd procent het werk van een brutale Belg, want dat is Carl Hoefkens. Hij weet heel goed wat de supporters in Breda jarenlang hebben moeten missen. Hij is niet van het balletjes-breed-slapjanussen-voetbal. Vanaf de eerste minuut van de eerste training predikt hij strijd-passie-en-never-give-up-voetbal”, analyseert Kraay.

“Daarmee begint het wel en daarna zie je dat Hoefkens ook tactisch goed is”, stelt de 65-jarige voormalig profvoetballer. “Ik zie NAC zaterdag in een vlakke 4-4-2 Feyenoord een half uur opjagen, maar toen ze eerder thuis wonnen van Ajax, had hij in een 5-4-1 het middenveld dicht geplamuurd en speelden ze heel agressief op eigen helft.”

“Uit bij PSV kwamen ze opeens in een soort 4-1-5 voor de dag en speelden ze heel brutaal met vijf aanvallend ingestelde spelers. Ik vind het echt een feest om deze trainer met zijn elftal bezig te zien”, looft Kraay.

De vraag is dan ook of Hoefkens nog lang te bewonderen zal zijn in Breda. “Voor de NAC-supporters hoop ik van wel en niet alléén hij. Hoefkens wordt geflankeerd door een andere brutale Belg, Jan Van den Bergh. Hij is de nieuwe kroegbaas van Breda.”

“Carl en Jan weten wat de supporters willen. Jan heeft ook nog mee dat-ie als enige speler in Europa een inworp zo voorbij de tweede paal gooit. Ik denk dat deze twee brutale Belgen een pact hebben gesloten, vijf jaar bijtekenen in Breda, of samen op avontuur. Ik hoop op dat eerste”, sluit de voormalig trainer af.