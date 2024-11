Hans Kraay junior droomt van terugkeer van één speler in Nederlands elftal: ‘Met hem maak je tegen iedereen kans’

Hans Kraay junior ziet het tweeluik tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League als twee mooie oefenwedstrijden voor het Nederlands elftal, zo laat de analist van ESPN blijken in Voetbal op Vrijdag. Daarbij acht hij Oranje niet kansloos, mits één speler zijn rentree maakt in het elftal.

De analist denkt dat niemand zich over tien jaar nog herinnert wie er in 2025 de Nations League won en beschouwt het daarom als oefenpotjes. “Ja, de loting is wel heel slecht”, aldus Kraay junior, die zich realiseert dat het Nederlands elftal de rol van underdog heeft. “Je had dan toch gehoopt op Portugal.”

Nederland lootte dus tegen Spanje, dat eerste werd in de poule met Denemarken, Servië en Zwitserland. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finale tegen de winnaar van Frankrijk - Kroatië.

Bondscoach Ronald Koeman benadrukte op het persmoment nog dat het Nederlands elftal zich kan meten met de wereldtop, mits de selectie op volle oorlogssterkte is. “Bij volle oorlogssterkte heb je wel een onomstreden nummer 9 nodig”, vindt Kraay junior, die ook meteen oppert wie dat dan zou moeten zijn.

“Memphis komt week bij week dichter bij het niveau van het Nederlands elftal. Als hij fitter wordt, komt hij ook beter in vorm.” Memphis was afgelopen woensdag tegen Cruzeiro wederom trefzeker en drukt steeds meer zijn stempel bij Corinthians, dat inmiddels is weggekropen van de degradatiezorgen.

“Dan heb je als Nederland zijnde een goede verdediging, een geweldig middenveld en twee goede buitenspelers. Als je dan ook nog een goede centrumspits hebt, dan maak je tegen iedere tegenstander kans”, meent Kraay junior.

Koeman kreeg de afgelopen dagen juist veel kritiek, daar hem werd verweten elke wedstrijd tegen een topland te hebben verloren. De Nederlandse keuzeheer heeft bij de KNVB echter nog een contract tot en met het WK van 2026.