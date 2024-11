Hans Kraay junior baalt van afwezige bij Nederlands elftal: 'Ik ben zo'n ongelofelijke fan van hem geworden'

Hans Kraay junior snapt niet dat Feyenoord Quinten Timber niet thuis heeft gehouden voor de laatste interlandperiode van het kalenderjaar. Volgens de analyticus is het een 'gemiste kans' dat de met fitheid kwakkelende middenvelder niet wat rust heeft gekregen afgelopen week.

Timber komt ter sprake als de basiself van het Nederlands elftal wordt besproken. De aanvoerder van Feyenoord kwam deze interlandperiode geen minuut in actie en bleef zowel tegen Hongarije (4-0 winst) als tegen Bosnië en Herzegovina negentig minuten lang op de bank zitten.

Bondscoach Ronald Koeman had dinsdagavond dus ook geen plekje voor Timber, die toezag hoe het middenveld gevormd werd door Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en nummer tien Joshua Zirkzee. “Quinten Timber wilde ik eruit pakken”, begint Kraay junior na afloop bij ESPN.

Het vormt een reactie op Koemans eerder uitlatingen. De keuzeheer zei eerder namelijk dat hij zijn spelers zo fit mogelijk terug wil hebben bij hun respectievelijke clubs. Oranje verzekerde zich tegen Hongarije namelijk al van plaatsing voor de kwartfinales van de Nations League.

Kraay junior pakt het moment aan om Timber te prijzen. “Daar ben ik zo’n ongelooflijke fan van geworden. Ik was het al redelijk, maar hij heeft Feyenoord tegen Girona, Benfica, Utrecht en Twente op zijn nek genomen”, doelt de analyticus op overwinningen van de Rotterdammers tegen die ploegen.

“Je zag wel dat hij gewoon redelijk door zijn hoeven is gezakt”, doelt Kraay junior op de fitheid van de Feyenoorder, die net als zijn broer Jurriën Timber werd opgeroepen voor de twee laatste interlands van het kalenderjaar.

“Hij wil zó graag bij het Nederlands elftal zijn”, vervolgt de vaste analist van ESPN, die dacht dat Quinten Timber - net als Frenkie de Jong en Virgil van Dijk dat eerder deden - het trainingskamp van Oranje zou verlaten na de beslissende zege op Hongarije.

“Toch had ik verwacht dat Dennis te Kloese (technisch directeur van Feyenoord, red.) met Koeman had gebeld en had gezegd: Ronald, Te Kloese hier. Kunnen wij Quinten terugkrijgen? Wij hebben hem heel hard nodig en hij had niet die kant op gehoeven. Hij is geen zeur en wil er zo graag bij zijn, maar ik vind het eigenlijk een gemiste kans voor Feyenoord dat ze hem niet thuisgehouden hebben”, besluit Kraay junior.