Het is volgens Hans Kraay junior niet te begrijpen dat Thom van Bergen zaterdag op het veld bleef staan tijdens het duel tussen FC Groningen en Feyenoord (2-2). Dat vertelt de analyticus bij Goedemorgen Eredivisie.

“Na dertien minuten had Thom van Bergen er echt af gemoeten”, zo begint Kraay junior zijn betoog. Hij doelt op een keiharde charge van Van Bergen aan het adres van Igor Paixão. Het gebeurde onder de neus van de assistent-scheidsrechter, die Danny Makkelie een gele kaart zag trekken.

De Braziliaanse vleugelaanvaller bleef kermend van de pijn op het gras liggen. Logisch, volgens Kraay junior. “Dit is een kamikazetackle.” De analist krijgt bijval van de eveneens aangeschoven Aad de Mos. “Dit is waanzin. Verschrikkelijk”, oordeelt de voormalig trainer.

“Als ik die had gemaakt, dan zeggen ze: daar heb je hem weer. Maar dit kan je toch niet afdoen met geel?”, vraagt Kraay junior zich af. “Die jongen (Paixão, red.) breekt bijna zijn been! Ik dacht zelfs eventjes dat hij zijn been gebroken had.”

Volgens de vaste tafelgast valt Rob Dieperink, de videoscheidsrechter van dienst, ook het nodige kwalijk te nemen. “En als je het dan als topscheidsrechter - want dat is Makkelie natuurlijk - niet ziet, dan heb je nog een VAR.”

“Dieperink moet gewoon morgen eventjes een faxje of een appje sturen: gebruik mij nooit meer als VAR, want ik kan er geen reet van. Dit is toch rood?”, is de kiezelharde conclusie van Kraay junior.

“Dus Dieperink nooit meer in dat hok”, wijst de voormalig voetballer op het VAR-centrum van waaruit de videoscheidsrechters opereren. “Of hij heeft teveel respect voor Makkelie, maar ook dan mag je niet in dat hok. Mijn grote schuldige is Rob Dieperink”, besluit Kraay junior.