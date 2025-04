Hans Kraay jr. spreekt Dennis te Kloese en verrast Robin van Persie compleet

Robin van Persie is nog niet op de hoogte van de ontwikkelingen rond Sem Steijn, zo vertelt de trainer van Feyenoord na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met PEC Zwolle (4-0). Hans Kraay junior had algemeen directeur Dennis te Kloese al gesproken over de aanstaande aankoop van de Rotterdammers, maar daar weet Van Persie naar eigen zeggen niets van.

Eerder op de vrijdag maakte Tubantia bekend dat Steijn de overstap maakt voor iets minder dan dertien miljoen euro inclusief bonussen, terwijl De Telegraaf eraan toevoegde dat de aanvallende middenvelder voor vier jaar gaat tekenen in de Kuip.

Kraay junior legt na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle uit aan Van Persie dat hij gesproken heeft met Te Kloese, en dat Feyenoord en FC Twente een akkoord hebben bereikt over Steijn. Daar was de verbaasde coach nog niet van op de hoogte.

“Dennis zei me: ‘Als Robin het nog niet weet, dan mag je tegen Robin zeggen dat Steijn komt en dat er alleen nog een paar krabbeltjes missen.’ Ik heb hem gesproken en dat mocht ik tegen jou zeggen”, geeft Kraay jr. aan voor de camera van ESPN.

“Weet je dat zeker?”, reageert de verbaasde Van Persie, die in de lach schiet. “Dus eigenlijk zeg jij dat je eerder bevestigd krijgt of wij een speler halen dan ik? Nou, de verhoudingen zijn in ieder geval duidelijk, Hans!”

“Maar ik heb nog geen bevestiging gehad vanuit de directie, en daar ga ik wel even op wachten voordat ik er iets over ga zeggen. Ik hoop dat je dat begrijpt, Hans”, besluit Van Persie. “Ik vind het mooi dat jij die bevestiging al wel hebt.”

Het is nog onduidelijk wanneer Steijn de medische keuring in Rotterdam zal doorstaan en alleen aantal handtekeningen is nog nodig om de transfer definitief te beklinken.