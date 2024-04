Hans Kraay jr. looft 'fantastische' PSV'er die 'te weinig credits' krijgt

Als PSV Sergiño Dest nog een seizoen binnenboord weet te houden, zou dat een bijzonder goede zet zijn. Dat betoogt Hans Kraay junior zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie.

Dest blonk zaterdag andermaal uit bij PSV, dat met een 6-0 einduitslag veel en veel te sterk bleek voor Vitesse. Kraay junior heeft genoten van het optreden van de Amerikaanse vleugelverdediger.

Sergiño Dest wil nog niet uitwijden over zijn toekomst ?? Peter Bosz: "En als de trainer blijft, blijf jij dan ook?" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2024

“Ik heb gisteren heel erg op hem gelet. Hij gáát, hij doet, hij is snel, hij schakelt om”, somt de analyticus op. Kraay junior begeleidt beelden van de Amerikaanse vleugelverdediger tegen Vitesse.

“Ik ken geen enkele back die op de rechtsback van de tegenpartij afgaat en daar binnendoor of buitenom gaat. En kijk hem hier”, wijst Kraay junior naar beelden van een terugsprintende Dest. "Dit is het moderne voetbal."

“Hij is rechts, maar met zijn linkerbeen heeft hij ook nog een heel fijn voorzetje. Hij heeft in dit kampioensjaar misschien wel iets te weinig credits gehad, want ik vind het een fantastische speler. Wat is hij ongelofelijk goed.”

“Dit is een speler die in de top van Europa voor zoveel clubs interessant is”, filosofeert Sjoerd Mossou over de nabije toekomst van de verdediger. “Als hij naar een goede club uit Engeland of Spanje kan, is hij denk ik niet te houden.”

Dest is technisch gezien nog altijd eigendom van FC Barcelona. PSV heeft wel een koopoptie bedongen in het huurcontract. Die bedraagt naar verluidt zo’n tien miljoen euro. Kraay junior schetst een scenario waarin Dest voor PSV behouden blijft.

In die hypothetische situatie zou PSV de koopoptie van tien miljoen euro lichten en Dest beloven dat het geen ‘astronomisch’ bedrag van de kopende partij verlangt. “Twintig miljoen euro”, zo schetst de analyticus.

Zelf heeft Dest namelijk nog niet besloten over zijn toekomst. Voor hem staat voldoende speeltijd het hoogst in het vaandel, waardoor een langer verblijf bij PSV niet uitgesloten is. "Er is zeker een kans”, zei de back na afloop van het duel met Vitesse.

“PSV is heel tevreden met me en ik heb het ook echt naar mijn zin hier. We doen het goed als team, we zijn kampioen. Ik heb mezelf echt weer omhoog kunnen spelen en dat wil ik blijven doen. Waar mijn toekomst ook ligt, ik wil gewoon kunnen spelen en mezelf ontwikkelen."

