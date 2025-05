Hancko zeer openhartig over vertrek bij Feyenoord: 'Ik kan maar één club kiezen'

Dávid Hancko heeft na de pijnlijke nederlaag met Feyenoord in de topper tegen PSV (3-2) opmerkelijk veel duidelijkheid gegeven over zijn mogelijke vertrek. De verdediger van Feyenoord wordt volgens onder meer het Algemeen Dagblad gevolgd door clubs uit grote Europese competities, maar volgens de Slowaak klopt daar weinig van.

Op sportief vlak beleefde Hancko een absoluut dieptepunt tegen PSV. “Dit is misschien wel mijn pijnlijkste moment sinds ik bij Feyenoord speel,” stelt hij onomwonden voor de camera van ESPN. “Zelfs als we deze wedstrijd gewonnen hadden, hadden we nog moeten hopen dat PSV punten zou laten liggen. Maar zoals zij nu spelen, zie ik het niet meer gebeuren. We kwamen conditioneel tekort en misten de ervaring om het tij te keren. Dat moeten we onszelf aanrekenen.”

Hancko zag PSV na rust de regie overnemen. “Ze veranderden iets in hun opbouw, waardoor wij minder grip kregen. We spraken de hele week over het dichtzetten van de ruimte voor Veerman, maar in de tweede helft gaven we die alsnog weg. En dat is precies waar zij gebruik van maken – dat is hun kwaliteit.”

De centrale verdediger blijft strijdvaardig, maar weet ook dat de titelstrijd na zondag zo goed als gestreden is. “We moeten dit analyseren en ervan leren. Want kwaliteit en energie zijn belangrijk, maar slimheid en ervaring maken in dit soort wedstrijden het verschil.”

Na afloop van de pijnlijke 2-3 nederlaag tegen PSV wordt Hancko geconfronteerd met de verhalen over vermeende belangstelling van onder meer Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid. Ook Juventus en Atlético Madrid worden genoemd.

Hancko is duidelijk: “Het lijkt alsof ik uit allerlei aanbiedingen kan kiezen, maar dat beeld klopt totaal niet. Ik wil daar eerlijk over zijn. Wat je allemaal leest, is niet gebaseerd op de werkelijkheid.”

Volgens Hancko is het zaak om de speculatie de kop in te drukken. “Er wordt veel geschreven, maar er is op dit moment maar één club serieus. Vanuit Europa is er geen enkele concrete interesse. De rest is ruis.” Daarmee lijkt Hancko te doelen op de Saudi-Arabische topclub Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo actief is.