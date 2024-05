Hamstra vindt nieuwe baan als technisch directeur in de Eredivisie

Gerry Hamstra gaat definitief aan de slag bij PEC Zwolle als technisch directeur, zo maakt de Overijsselse club bekend. De 53-jarige Groninger tekent een contract voor twee seizoen en begint per direct aan zijn nieuwe functie.

Toen Hamstra drie jaar geleden naar Ajax kwam was dat om nauw samen te werken met Marc Overmars en een deel van zijn werk bij de jeugd, Jong Ajax en de scouting over te nemen. Na het vertrek van Overmars werd hij samen met Klaas-Jan Huntelaar medeverantwoordelijk voor het technisch management.

Welkom Gerry ?? Gerry Hamstra is de nieuwe technisch directeur van PEC Zwolle. Lees hier de reacties: https://t.co/t6K3k3IRbr#peczwolle pic.twitter.com/XpbmsMdfFt — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 24, 2024

Ajax besloot de organisatie anders in te richten. Sven Mislintat kwam als directeur voetbalzaken en Hamstra vertrok. Huntelaar legde in oktober zijn werkzaamheden bij Ajax neer vanwege een burn-out.

Hamstra is blij dat hij bij PEC Zwolle aan een nieuwe klus kan beginnen. "Ik heb heel veel zin om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. Dat deze club enorm leeft is afgelopen zondag bij het afscheid van clubicoon Bram van Polen nog maar eens duidelijk geworden", vertelt hij op de clubsite.

"De club heeft zich afgelopen seizoen onder Johnny Jansen op knappe wijze weten te handhaven. We gaan direct hard aan de slag om optimaal te presteren en heb er alle vertrouwen in dat we dit samen met alle collega’s gaan realiseren."

Hamstra en Johnny Jansen zijn geen onbekenden van elkaar. In zijn tijd bij sc Heerenveen was Hamstra verantwoordelijk voor de aanstelling van de huidige trainer van PEC Zwolle. De twee kennen elkaar goed.

Algemeen directeur Xander Czaikowski is blij met de ervaring van Hamstra. "Door zijn verleden bij clubs als sc Heerenveen, FC Emmen, Vitesse en Ajax heeft hij een enorm netwerk opgebouwd en dat komt natuurlijk van pas in zijn nieuwe functie."

"In samenspraak met de technische staf, technisch manager Mark Coonen en het scoutingapparaat ligt de focus van Gerry vanaf dit moment op het samenstellen van een zo sterk mogelijke selectie voor volgend seizoen. Daarbij wens ik Gerry met zijn team natuurlijk alle succes toe."

