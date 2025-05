Hamburger SV boekt monsterzege en keert na afwezigheid van liefst zeven jaar terug naar Bundesliga

Na liefst zeven jaar in de 2. Bundesliga te hebben gespeeld, keert Hamburger SV komend seizoen terug in de Bundesliga. De ploeg van onder meer Nederlanders Ludovit Reis en Immanuel Pherai won zaterdagavond met 6-1 van SSV Ulm. Daardoor is HSV, dat bovendien de koppositie herovert, zeker van een plek in de top twee, en dus rechtstreekse promotie.

Nog nooit was HSV uit de Bundesliga gedegradeerd, tot in 2018. Daarna volgde vier keer de vierde plek in de 2. Bundesliga, en twee keer plek drie. In die twee gevallen dat HSV derde werd, ging het in de play-offs om promotie alsnog mis.

Maar nu is het dus eindelijk gelukt. HSV wist zaterdag van tevoren al dat het genoeg zou hebben aan een zege tegen nummer zeventien Ulm, en dat lukte op overtuigende wijze.

En dat terwijl Ulm na ruim zes minuten nog op voorsprong kwam. Nadat een corner niks leek op te leveren, maakte Tom Gaal van dichtbij alsnog de 0-1. Enkele minuten later schoof HSV-aanvoerder Reis echter alweer de 1-1 binnen vanaf de rand van het strafschopgebied.

Tien minuten voor rust kreeg Ulm vanaf de strafschopstip de uitgelezen mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen, maar Semir Telalovic zag zijn penalty gekeerd worden door doelman Daniel Heuer Fernandes. Daarna ging het aan de andere kant van het veld hard.

Ransford-Yeboah Königsdörffer maakte er met een mooi boogballetje 2-1 van, Davie Selke kopte de 3-1 binnen, via een knullig eigen doelpunt van Philipp Strompf werd het 4-1 en opnieuw Königsdörffer tekende met een afstandsschot voor de 5-1. Het slotakkoord kwam vlak voor tijd van Daniel Elfadli, die van dichtbij raak tikte: 6-1.

Daarna barstte een groot feest los in Hamburg. Op bezoek bij Greuther Fürth kan HSV volgende week in de laatste speelronde ook de titel veiligstellen. Nummer twee FC Köln, dat nog één punt nodig heeft voor rechtstreekse promotie, speelt dan tegen FC Kaiserslautern.