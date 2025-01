'Hakim Ziyech voert gesprekken over sensationele terugkeer in de Premier League'

Hakim Ziyech is in gesprek met Wolverhampton Wanderers, zo weet het Turkse medium Fanatik zondag te melden. De aanvallende middenvelder (31) heeft een doorlopend contract tot medio 2025 bij Galatasaray, maar mag de topclub uit Istanbul nog deze maand verlaten.

Vítor Pereira, sinds enige weken manager van the Wolves, zou zeer gecharmeerd zijn van Ziyech en hem een nieuwe kans willen geven in de Premier League. De voormalig Ajacied stond tussen 2020 en 2024 onder contract bij Chelsea, al wist hij in West-Londen nooit een vaste plaats te veroveren.

Ziyech kwam in zijn jaren bij Chelsea tot 14 doelpunten en 13 assists in 107 wedstrijden in alle competities. Hij veroverde met de Engelse club in 2021 de Champions League, al kwam hij in de met 0-1 gewonnen finale tegen Manchester City niet in actie.

Twee jaar later, in de zomer van 2023, volgde een verhuur aan Galatasaray. De grootmacht uit Turkije besloot medio 2024 om Ziyech definitief over te nemen van Chelsea.

Inmiddels is het duidelijk dat Ziyech geen toekomst heeft bij Galatasaray. De teller staat dit seizoen op elf duels, waarvan vijf in de Turkse competitie. De behendige middenvelder kreeg pas vier keer een basisplaats toebedeeld. Ziyech traint al niet meer mee met de A-selectie, waardoor een tussentijds vertrek onvermijdelijk lijkt geworden.

Mocht Ziyech inderdaad voor Wolverhampton kiezen, dan staat hem een zware opdracht te wachten. De ploeg van Pereira staat maar net boven de degradatiestreep in de Premier League en maakte vooral onder de inmiddels ontslagen Gary O'Neill zware tijden door dit seizoen.

Wolverhampton heeft de punten dus hard nodig in de strijd tegen degradatie. Maandagavond wacht de zware thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest, dit seizoen één van de grote verrassingen in de Premier League en de huidige nummer drie van de ranglijst in Engeland.

Ziyech werd in een eerder stadium genoemd bij West Ham United en Ipswich Town, maar die interesse lijkt inmiddels bekoeld te zijn. Wolverhampton heeft voorlopig de beste papieren om de 64-voudig international van Marokko naar Engeland te halen.