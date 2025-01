Hakim Ziyech rondt transfer af en kiest bij Al-Duhail voor een bijzonder hoog rugnummer

Hakim Ziyech heeft zijn overstap naar Al-Duhail afgerond, zo maakt de koploper van Qatar donderdag bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder uit Dronten was transfervrij nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden.

Alles wees erop dat Ziyech zou gaan tekenen bij Al-Nasr, de huidige nummer vijf van de UAE Pro League. In Dubai had de 64-voudig Marokkaans international weer kunnen gaan spelen onder Alfred Schreuder.

Uiteindelijk kiest Ziyech toch voor een lucratief avontuur in de Qatar Stars League. In Doha wordt de stijlvolle linkspoot teamgenoot van Lucas Veríssimo, Benjamin Bourigeaud, Luis Alberto en de lokale superster Almoez Ali. Zelf gaat Ziyech met rugnummer 93 (zijn geboortejaar, red.) spelen.

Galatasaray heeft het contract van Ziyech ontbonden, waardoor hij transfervrij op te pikken was. De koploper van de Süper Lig had in verband met de salariskosten geen baat bij een langer verblijf van de technicus, die zijn laatste minuten maakte op 12 december en sindsdien niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde.

Ziyech arriveerde in de zomer van 2023 in Istanbul, waar hij de verwachtingen niet helemaal heeft waar kunnen maken. Vooral zijn waanzinnige entree tussen de harde kern van Galatasaray zal voetballiefhebbers bijblijven.

De voormalig sterspeler van Ajax speelde in totaal 34 duels voor Cim Bom, waarin hij goed was voor 8 treffers en 5 assists. Vorig seizoen won hij met Galatasaray de landstitel en Turkse Supercup.

Ziyech is nog altijd international van Marokko en zal zich in Qatar in de kijker moeten spelen voor het WK van 2026. In de QSL komt hij Nederlanders Sven van Beek (Al-Shahania), Mohamed Taabouni (Qatar SC) en Pelle van Amersfoort (Al-Shahania) tegen.