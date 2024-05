Hakim Ziyech en Dries Mertens maken prachtige goals voor winnend Galatasaray

Galatasaray is zondag weer een stap dichter bij de Turkse landstitel gekomen. Cim Bom won mede dankzij een dubbelslag van Hakim Ziyech met 6-1 van Sivasspor. Dries Mertens blonk eveneens uit met twee treffers én een assist. Galatasaray staat op 96 punten na 35 duels. Fenerbahçe volgt met 89 uit 34 van de 38.

Bijzonderheden:

Kerem Demirbay stuurde Baris Yilmaz fraai diep. De Turk schatte dat op waarde en bezorgde op zijn beurt ook een prima bal bij Ziyech, die bij de tweede paal hard raak schoot: 1-0.

De 2-0 liet niet lang op zich wachten. Yilmaz gaf voor vanaf de linkerkant en zag Mauro Icardi een schitterend overstapje in huis hebben. Bijzonder effectief bovendien, want Mertens kon daardoor vrij binnentikken: 2-0.

Het werd even spannend, toen Caner Osmanpasa binnentikte uit een hoekschop, maar al snel wist Galatasaray orde op zaken te stellen. Icardi tikte een scherpe voorzet van Mertens binnen: 3-1.

De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Ziyech. De Marokkaans international kreeg de bal na een mislukte Galatasaray-aanval voor zijn voeten en haalde vanaf een dikke twintig meter heerlijk uit in de kruising: 4-1.

???????????????????????????????? ? De één is nog mooier dan de ander en dan is daar de tweede goal van Dries Mertens: 5-1! ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvSVS pic.twitter.com/IBzie4Sk7z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 5, 2024

Galatasaray ging vrolijk door en kwam via een schitterende dropkick van Mertens in de korte hoek op 5-1. Icardi maakte in de slotfase zelfs nog de 6-1 op aangeven van Kerem Aktürkoglu.

