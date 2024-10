Had Willem II een strafschop verdiend tegen Ajax? Dit beeld geeft het antwoord

Ajax is zondag al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen tegen Willem II. De Amsterdammers deden dat via een penalty van Davy Klaassen. Even later claimde ook Willem II een penalty, na een handsbal van Ahmetcan Kaplan.

Al na zes minuten kwam Ajax op voorsprong via een penalty van Davy Klaassen. Die kregen de Amsterdammers toen Brian Brobbey onderuit ging na contact met keeper Thomas Didillon-Hödl. De doelman was net te laat bij de bal en liep de doorgebroken spits van Ajax omver. Bas Nijhuis gaf de strafschop aanvankelijk niet, maar werd door de VAR naar de zijkant geroepen.

In de zestiende minuut claimde ook Willem II een strafschop, toen Kaplan de bal ongelukkig tegen de hand kreeg. Nijhuis floot direct voor een overtreding van de Ajax-verdediger, maar twijfelde over de plek waarop die gemaakt werd.

Na overleg met de VAR gaf Nijhuis vervolgens een vrije trap op de rand van het strafschopgebied en geen penalty. Een stilstaande herhaling laat zien dat Nijhuis de correcte beslissing nam: de arm van Kaplan bevond zich op moment van het contact met de bal net buiten het strafschopgebied.