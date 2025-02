Had Ajax een penalty tegen moeten krijgen? Remko Pasveer oordeelt zelf

Remko Pasveer heeft tekst en uitleg gegeven bij het spraakmakende moment in de allerlaatste minuut van het duel tussen Ajax en Union Sint-Gillis (3-2 over twee duels). De 41-jarige goalie beukte aanvaller Kevin Rodriguez omver in het Amsterdamse strafschopgebied.

Union-trainer Sébastien Pocognoli velde na afloop van de wedstrijd een duidelijk oordeel. “Kevin heeft een gebroken neus, dus dan kun je zeggen dat er contact was en sprake van een duel. Als dit op het middenveld was geweest, was er gefloten. Het was dus een overtreding.”

In gesprek met Ajax TV geeft Pasveer zijn mening over het moment. “Ik raakte hem heel lichtjes volgens mij. Hij was iets eerder bij de bal en ik kwam uit, want het was een beetje een stuiterbal.”

“Een lastige bal, ook voor de jongens. Ik blok mijn handen zo om mezelf te beschermen”, aldus de opgeluchte Pasveer.

Pasveer gaat verder. “Ik denk dat als ik met de vuist naar voren ga, ik een penalty tegen krijg. Omdat ik voor de bal ging en mezelf inhield was het geen penalty, gelukkig maar.”

Volgens Pasveer is Ajax een vechtploeg geworden. “Absoluut, maar in de positieve zin van het woord. Het is niet zo dat we het daar altijd van moeten hebben. We hebben ook wel hele goede wedstrijden gespeeld. Maar als het vies moet dan doen we het vies en dan zorgen we dat we de boel over de streep trekken.”

Pasveer was donderdag niet de enige Ajacied die zijn handen gebruikte tegen Union. Teamgenoot Davy Klaassen ontving een rode kaart voor een handsbal, vlak voor de doellijn. “Hij is toevallig jarig nu, dus we hebben hem keepershandschoenen gegeven”, lacht Pasveer.