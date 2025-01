Haalt Farioli na Klaassen nog eens 2 iconische namen naar Ajax? 'Kan ideale mentor Baas zijn'

Clubwatcher Johan Inan speculeert in de eerste AD Voetbalpodcast van het nieuwe jaar over eventuele aanwinsten van Ajax in de winterse transferperiode. De vaste volger van de Amsterdamse club schuift in dat kader enkele zeer bekende voormalig Ajacieden naar voren.

Inan komt na enig nadenken met enkele namen die Ajax sterker zouden maken. ''Tadic. En Daley Blind zou ook kunnen. Allebei wel eigenlijk. Tadic omdat Ajax sowieso een linksbuiten nodig heeft.''

''Ik denk dat Tadic naar Fenerbahçe is gegaan in de hoop dat hij een keer kampioen van Turkije zou worden. Vorig seizoen werd Galatasaray kampioen en kwam Fenerbahçe tekort. En eerlijk gezegd denk ik dat dit seizoen hetzelfde gaat gebeuren'', verwijst Inan naar het feit dat Galatasaray als koploper een voorsprong van acht punten heeft op de eeuwige rivaal.

''Misschien komt voor Tadic dan wel het moment om te zeggen: 'Bij Ajax ontstaat weer iets moois, daar wil ik onderdeel van uitmaken'.'' Inan voegt daaraan toe dat de inmiddels 36-jarige aanvaller bij een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA kan gaan werken aan zijn trainersloopbaan, wat nog steeds de ambitie is van de Servische routinier.

Blind

Inan acht het tevens niet onmogelijk dat Blind (34) aan een derde periode als speler van Ajax begint. ''Bij die Legends Game in november tussen Ajax en Real Madrid zag je dat Blind en Farioli het best gezellig hadden. Toen dacht ik: Dat sluit ik ook niet helemaal uit.''

De Ajax-watcher brengt in herinnering dat de Italiaanse trainer zich afgelopen zomer hardmaakte voor de terugkeer van Davey Klaassen, die inmiddels een vaste plaats heeft op het middenveld van de Amsterdammers.

''We hebben Farioli zien aandringen op de komst van Klaassen. Misschien ziet hij Blind wel als de ideale mentor voor Youri Baas'', besluit Inan zijn analyse over de transferwindow van Ajax.