Haaland: ‘Als ik dit nu zeg, wordt het waarschijnlijk een enorme krantenkop...’

Erling Braut Haaland denkt voorlopig niet aan een tussentijds vertrek bij Manchester City. De Noorse topschutter van the Citizens benadrukte dat dinsdagmiddag op een persconferentie, toen hij door een journalist werd gevraagd naar een eventuele toekomstige verhuizing richting Real Madrid.

De desbetreffende journalist benadrukte op het persmoment dat Haaland op 23-jarige leeftijd al heel veel heeft gewonnen, met als hoogtepunt de treble van afgelopen seizoen. Misschien denkt de boomlange spits daarom nu al aan een nieuw avontuur elders, ondanks een doorlopend contract tot medio 2027 in Engeland.

Haaland is ondanks alle geruchten alleen maar bezig met Manchester City. "Ik ben erg gelukkig hier, zeker met de mensen om mij heen", aldus de Premier League-topscorer. "De manager, de directeuren, het bestuur. Het zijn stuk voor stuk geweldige mensen en ik ben dan ook dolgelukkig bij deze club."

"Als ik dit nu zeg, wordt het waarschijnlijk een enorme krantenkop... Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik ben heel blij nu. Je kunt dit opschrijven, maar dan moet je ook alles opschrijven wat ik net daarvoor heb gezegd", gaf Haaland mee aan de verzamelde pers in het Etihad Stadium.

"Mijn focus ligt nu vooral op het veld", verzekerde Haaland nog maar eens. "Er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Twee dagen geleden was er de derby van Manchester, nu is het de Champions League (woensdag tegen FC Kopenhagen, red.) en dan zondag weer tegen Liverpool. Ik denk dat ik me daarop moet concentreren, en niet op iets anders."

Haaland gelooft in het project van Manchester City en wil bovenal nog meer prijzen winnen. "Je kunt er op twee manieren over nadenken. Toen ik hier kwam won ik direct alles. Aan de andere kant ben ik pas 23 en een echte winnaar. Door dat gevoel wil ik opnieuw alles winnen dit seizoen."

Haaland is al geregeld in verband gebracht met Real en er zou zelfs een speciale ontsnappingsclausle zijn opgenomen in zijn huidige contract, zodat hij bij een bepaalde transfersom naar de Spaanse grootmacht kan vertrekken. Het exacte bedrag hieromtrent is echter nooit openbaar gemaakt.

Zaakwaarneemster Rafaela Pimenta zei in november vorig jaar tegen Relevo dat Haaland ‘zijn eigen lot bepaalt’. “Alleen Erling, zijn vader, de club en ik zijn op de hoogte van de afspraken in het contract”, was Pimenta geheimzinnig.

