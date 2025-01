Guus Til maakt zich totaal geen zorgen om naderend Ajax: 'PSV is gewoon de beste'

Guus Til maakt zich nog geen zorgen na de pijnlijke nederlaag van PSV bij PEC Zwolle. De Eindhovenaren verloren met liefst 3-1 in de Overijsselse hoofdstad en Ajax kan - bij winst in Heerenveen - op één punt komen van de ploeg van Peter Bosz.

De uitglijder in het MAC3Park Stadion is alweer de derde nederlaag voor PSV dit Eredivisie-seizoen. In het meest recente kampioensjaar kende de ploeg van Bosz slechts één slippertje, toen in Nijmegen met 3-1 verloren werd van NEC.

Deze campagne ging het echter al mis in Amsterdam, Heerenveen en nu dus Zwolle. Tel het gelijke spel tegen AZ erbovenop, en PSV komt op een puntentotaal van 46 stuks.

Ajax verzamelde er, na uitglijders bij NAC Breda en AZ en remises tegen FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles, 42. Robin van Persies sc Heerenveen is zondag de tegenstander, als de Amsterdammers PSV tot één punt kunnen naderen.

Til maakt zich echter weinig zorgen. "Of er sprake is van zenuwen, spanning en druk? In ieder geval wel druk", reageert de aanvallend ingestelde middenvelder op de persconferentie.

"Want een team kan over je heen. Ze moeten het wel nog bevestigen, want ze moeten nog spelen." Toch denkt Til dat PSV uiteindelijk aan het langste eind zal trekken en de titel zal prolongeren.

"Uiteindelijk zijn wij in principe de beste", zegt de nummer tien vol zelfvertrouwen. "Dus daar moeten we ons aan vasthouden en dan moet het gewoon goed komen."