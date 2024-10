Guus Til baalt van zijn gemiste kans in de slotfase van het Champions League-duel van PSV met Paris Saint-Germain (1-1). Het enige dat soelaas biedt, volgens de middenvelder zelf: dat er eigenijk sprake was van buitenspel. "Ik onderschat mijn eigen snelheid soms", baalt de PSV'er.

Til kreeg in de slotfase van de wedstrijd een reuzenkans om zijn ploeg om voorsprong te zetten. Luuk de Jong kopte de bal knap door, waarna Til de bal listig controleerde. De aanvallend ingestelde middenvelder kon derhalve zo op het doel van Gianluigi Donnarumma afstormen.

Noa Lang sprintte, naast Til, ook richting het vijandelijke doel. De nummer tien besloot daarom de bal opzij te leggen, maar had niet gezien dat Marquinhos met een flinke krachtinspanning inmiddels tussenbeide was gekomen. Het passje van Til was daarom te zacht om Lang te bereiken.

Of de 26-jarige rechtspoot daar wakker van zal liggen vannacht? "Ik hoor nu achteraf dat het sowieso buitenspel was geweest, dus dat verzacht het een beetje", lacht de voormalig speler van ook AZ en Feyenoord op de persconferentie.

"Maar ja, zo'n moment is niet uit te leggen", vervolgt hij. "Als je zo lang naar de keeper moet en er loopt ook nog iemand (Lang, red.) met je mee, dan heb je vaak het idee: ik moet hem eigenlijk wel spelen. Maar ik zag Marquinhos niet. Die deed dat fantastisch."

Til trekt dan het boetekleed aan. De middenvelder verbergt zijn hoofd in zijn handen en baalt zichtbaar. "Ik moet zelfzuchtiger zijn. Ik had in de eerste helft ook een momentje dat ik hem in een keer naar de goal mee kon nemen."

Volgens de zesvoudig Oranje-international moet hij meer vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten. "Ik onderschat mijn eigen snelheid soms, want ik ben best wel heel erg snel voor een middenvelder. Ik moet dat meer gaan gebruiken", besluit hij.