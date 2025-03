Guus Til: ‘Het was een afspraak met mijn vrienden, maar ik heb er geen zin meer in'

PSV wist zaterdag eindelijk weer eens te winnen in de Eredivisie. Dankzij de 2-1 zege op sc Heerenveen bedraagt de achterstand op koploper Ajax nog maar vijf punten. Guus Til, die scoorde in het Philips Stadion, gaat na afloop bij ESPN in op de vraag of hij nog gelooft in de titelkansen van PSV.

''Op dit moment zijn we afhankelijk. Dus dan vind ik niet dat je erover kan praten'', zo benadrukt de trefzekere PSV'er in gesprek met verslaggever Toine van Peperstraten. ''Als je het in eigen hand hebt, kun je nog zeggen dat je er vol voor gaat.''

''Maar nu zijn we afhankelijk van Ajax. En zolang we afhankelijk zijn, denk ik niet dat je je daarop moet focussen'', weet de middenvelder dat PSV vooral moet hopen op een misstap van Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Van Peperstraten stelt daarna met een kwinkslag 'de belangrijkste vraag van de avond'. ''Die komt van Mario Been. Waarom jij de pijl en boog niet meer hanteert op het moment dat jij scoort.''

Til moet hardop lachen om de vraag en komt dan met een antwoord. ''Het was mooi geweest. Het is iets tussen mij en mijn vrienden. Maar op een gegeven moment dacht ik: laat maar, ik heb geen zin meer.''

Til is in ieder geval 'heel blij' met de langverwachte overwinning van PSV in de Eredivisie. ''Het heeft lang geduurd'', aldus de middenvelder, die opmerkelijk blij was na zijn doelpunt in de 57ste minuut.

''Ik hoor vaak dat je het snel aan me ziet hoe ik erin zit'', voegt Til daaraan toe, om daarna zijn goal te analyseren. ''Voor mijn gevoel kan ik beter afronden als ik niet hoef na te denken, dan wanneer ik tijd krijg.''