Guangzhou FC is haar proflicentie kwijtgeraakt. De reden is de enorme hoge schuld die de Chinese recordkampioen heeft.

In 2021 trok Evergrande zich vanwege financiële problemen terug als hoofdsponsor. Een jaar later degradeerde de Chinese club naar het tweede niveau en keerde niet meer terug naar de hoogste competitie van het land.

Guangzhou FC werd voordat de vastgoedgigant zich terugtrok maar liefst acht keer op rij landskampioen in China.

In 2011 werd de club voor het eerst kampioen. Pas in 2018 werd de hegemonie van Guangzhou FC in de Chinese Super League onderbroken.

In deze periode had Guangzhou ook een aantal buitenlandse sterren in de selectie. Zo stonden onder anderen Paulinho, Robinho en Nemanja Gudelj onder contract bij de Chinese recordkampioen.

De voetbalclub uit Guangzhou eindigde afgelopen seizoen nog op de derde plaats in de League One. Daar keert de Chinese club aankomend seizoen dus niet meer terug.

Cangzhou Mighty Lions en Hunan Billows keren ook niet meer terug in het profvoetbal van China. De eerstgenoemde kwam afgelopen seizoen nog uit op het hoogste niveau.