Grote zorgen voor PSV: twee basiskrachten vallen al voor rust geblesseerd uit

Mauro Júnior heeft het oefenduel met Valencia al na zes minuten moeten staken. Bij een 1-0 stand ging de linksback vrij snel naar de grond en hij greep direct naar zijn hamstring. Verder spelen was geen optie, en dus werd hij door trainer Peter Bosz vervangen door Fredrik Oppegård. Tien minuten voor rust moest ook Olivier Boscagli het veld geblesseerd verlaten.

Mogelijk raakte de Braziliaan geblesseerd bij een schot net voordat hij ging zetten. Hij leek zijn hamstring te overstrekken. Het is vooralsnog onduidelijk of Bosz hem uit voorzorg naar de kant haalde of uit noodzaak.

Boscagli greep op zijn beurt na een hard duel direct naar zijn schouder of sleutelbeen. Hij werd even bekeken door de medische staf, maar als snel bleek dat ook hij niet verder kon spelen. De verdediger werd vervangen door Matteo Dams.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is een harde klap voor PSV, dat door de blessure van Mauro Júnior weinig opties overhoudt op de linksbackpositie. Ook Sergño Dest is voorlopig nog niet inzetbaar. Volgende week zondag speelt PSV tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties