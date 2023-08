Grote zorgen om PSV’er: ‘Dat is gewoon een spookrijder in je eigen verdediging’

Maandag, 14 augustus 2023 om 18:27 • Wessel Antes

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van André Ramalho, zo zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-off. De journalist noemt de centrumverdediger van PSV onder meer ‘een spookrijder’ en denkt dat de Braziliaan met de speelwijze van trainer Peter Bosz veel problemen gaat veroorzaken. “Als dat twee of drie keer fout gaat bij PSV gaat de rest van het elftal ook met natte handjes het veld in.” Driessen is wel gecharmeerd van verdediger Olivier Boscagli en zijn voetballende kwaliteiten. “Zo’n iemand moet je erbij hebben!”

Hoewel PSV goed aan het seizoen is begonnen, is Driessen van mening dat Bosz nog belangrijk werk moet verrichten. “Het belangrijkste voor Bosz is dat hij zijn spelers moet overtuigen dat deze speelwijze kan bij PSV. Maar dan moet je niet iemand als Ramalho hebben, want dat is gewoon een spookrijder in je eigen verdediging. Als dat twee of drie keer fout gaat bij PSV gaat de rest van het elftal ook met natte handjes het veld in. FC Utrecht wordt gewoon drie keer levensgevaarlijk door Ramalho, dat kan gewoon niet. Echt!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het spel van Boscagli kan Driessen wel bekoren. “Hij heeft niet de snelheid, maar wel het voetballende vermogen van achteruit. Dat is ook belangrijk. Bosz had bij Ajax destijds Davinson Sánchez voor het sloopwerk en zijn snelheid achterin. Zo’n type zou je er nu bij moeten hebben.” Sánchez werd deze zomer hevig gelinkt aan PSV, maar is tot dusver een erg dure optie gebleken. De 27-jarige Colombiaan ligt bij Tottenham Hotspur nog tot medio 2024 vast en is volgens Transfermarkt zo’n 15 miljoen euro waard.

Column

In zijn wekelijkse column van maandag richtte Driessen zijn pijlen ook al Ramalho. “Wie André Ramalho tegen Sturm Graz en FC Utrecht zag schutteren, weet dat de Braziliaan PSV punten gaat kosten. Erger nog is dat Ramalho voeding kan geven aan een gevoel van onzekerheid bij PSV’ers dat het ultraoffensieve speelplan van Peter Bosz te kwetsbaar is om na de JC Schaal andere hoofdprijzen te pakken.” PSV werd in de voorbije weken gelinkt aan meerdere centrumverdedigers. Onder meer de namen van Zeno Debast (RSC Anderlecht) en Miles Robinson (Atlanta United FC) zingen rond in het Philips Stadion.