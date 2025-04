Grote meevaller voor PSV: 'Op dit moment ben ik er zeker van dat ik hier blijf'

Malik Tillman is er op dit moment zeker van dat hij deze zomer bij PSV blijft, zo vertelt de 22-jarige middenvelder in gesprek met ESPN. Tillman werd onder meer in verband gebracht met een terugkeer naar Bayern München, maar dat is op dit moment dus niet aan de orde.

De zeventienvoudig international van Amerika keerde tijdens het thuisduel met Ajax (0-2) terug na lang blessureleed. Tillman raakte geblesseerd tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior van 14 januari en moest daarna liefst twintig wedstrijden toekijken.

“Het moeilijkste vond ik dat ik het team niet kon helpen”, aldus de rechtspoot. “We hadden het moeilijk, ook omdat Ricardo Pepi er niet bij was. Blessures horen erbij, maar het blijft lastig. In zulke momenten moet je proberen vooruit te kijken en sterker terug te komen.”

Tillman ging voor zijn revalidatie even terug naar Duitsland, waar hij geboren is. “Mijn moeder heeft me het meest geholpen. Ze zorgde ervoor dat ik goed at en ik kon alles met haar bespreken. Dat was een lichtpunt in een moeilijke tijd. Ook mijn vrienden in München stonden voor me klaar.”

Toekomst bij PSV

Er staat deze zomer heel veel te gebeuren bij PSV. Veel spelers beschikken over een aflopend contract en onder anderen Noa Lang en Johan Bakayoko hebben een vertrekwens. Earnest Stewart hoeft, zoals het lijkt, (nog) geen rekening te houden met een vertrek van Tillman.

“Op dit moment ben ik er zeker van dat ik bij PSV blijf", aldus de Amerikaan. “Ik ken de stad goed en ik voel me hier comfortabel. De club geeft me vertrouwen en steunt me. Dat is belangrijk voor mij.”

“Ik denk niet veel na over de toekomst. Ik heb hier een contract en wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. De rest laat ik aan mijn zaakwaarnemer over”, aldus Tillman. De spelmaker ligt nog tot medio 2028 vast bij PSV en is volgens Transfermarkt dertig miljoen euro waard.