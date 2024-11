Grote fout van Daley Blind wordt genadeloos afgestraft

Daley Blind is zaterdagmiddag met een slecht gevoel de rust ingegaan in de competitiewedstrijd tegen Leganés. De verdediger van Girona ging vlak voor het rustsignaal met aan de bal aan de voet in de fout en werd daarvoor genadeloos afgestraft. Juan Cruz bepaalde de ruststand op 2-2.

Blind ging in de 41ste minuut aan de wandel over de breedte van het veld toen hij links centraal in de verdediging werd aangespeeld. Blind omspeelde zijn directe tegenstander, maar das daarna de controle over de bal kwijt.

Daardoor kon Darko Brasanac de bal diep op de helft van Girona ontfutselen bij Blind. De middenvelder van Leganés speelde direct breed op Cruz, die op zeventien meter van het doel prachtig binnenschoot: 2-2.

Naast Blind begon ook Donny van de Beek in de basis bij Girona. Miguel Gutiérrez bracht Girona in de 21ste minuut op voorsprong. Ex-Feyenoorder Renato Tapia produceerde drie minuten later de gelijkmaker voor Leganés. Arnau Martínez hielp Girona na een half uur weer aan de leiding: 2-1. Daarna volgde dus in de eerste helft nog de gelijkmaker van Cruz.