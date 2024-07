Grootste sterktes Roemenië aangestipt: ‘Daarmee kunnen ze het Nederlands elftal pijn doen’

Na de duels van woensdagavond werd bekend dat Roemenië de tegenstander van het Nederlands elftal is in de achtste finale van het EK. Oranje neemt het dinsdag op tegen de ploeg van bondscoach Edward Iordanescu, die in Groep E knap België, Slowakije en het uitgeschakelde Oekraïne onder zich hield. De 27-jarige Nederlander Bart Meijers speelde de afgelopen vier seizoenen in Roemenië voor Petrolul Ploiesti en kent de sterktes van de huidige nationale ploeg.

Door Jordi Tomasowa

Meijers, die zelf onlangs een transfer naar het Bosnische Banja Luka maakte, was onder de indruk van de openingswedstrijd van Roemenië op het EK, waarin Oekraïne verrassend met 3-0 aan de kant werd gezet. “Ze speelden met heel veel zelfvertrouwen, dat is niet wat ik verwacht had. Voor het Roemeense elftal was het natuurlijk een topwedstrijd en daardoor is het vertrouwen binnen de ploeg gegroeid. Het heeft er zelfs toe geleid dat ze groepswinnaar zijn geworden.”

De centrumverdediger denkt dat niemand binnen de selectie van Roemenië er rekening mee had gehouden dat ze zich als winnaar van Groep E zouden plaatsen voor de achtste finales. De voorbereiding op het eindtoernooi was ook verre van ideaal met gelijke spelen tegen Noord-Ierland (1-1), Liechtenstein (0-0), Bulgarije (0-0) en een nipte nederlaag tegen Colombia (2-3). “Heel cliché, maar het blijft toch voetbal. In zo’n groepsfase presteren ze gewoon.”

Meijers' voormalig ploeggenoten bij Petrolul Ploiesti zijn volgens hem supertrots op de prestatie van de nationale ploeg. “Ze waren heel enthousiast en zijn alleen maar aan het feestvieren. Roemenen zijn in het algemeen heel trots op hun eigen land. Dat is nu alleen maar toegenomen. Ik heb op beelden wel gezien dat ze genoten hebben van die klinkende zege op Oekraïne."

De Nederlander kijkt er niet van op dat Roemenië tijdens het tweede groepsduel met België een 0-2 nederlaag leed. Youri Tielemans zette de Rode Duivels razendsnel op voorsprong, waarna Kevin De Bruyne de wedstrijd in de tachtigste minuut in het slot gooide. “België in normale doen is voor veel landen, inclusief Roemenië, ook gewoon een maatje te groot. Toch is het wel bijzonder dat alle landen in die poule uiteindelijk op vier punten geëindigd zijn.”

Roemenië verzekerde zich van groepswinst door in de laatste poulewedstrijd met 1-1 gelijk te spelen tegen Slowakije. Op voorhand werd veel gesproken over een salonremise, waardoor beide landen zich zouden kwalificeren voor de achtste finales. Meijers stipt aan dat voormalig Roemeens international Danut Lupu voorafgaand aan het duel met Slowakije claimde dat beide landen het inderdaad op een akkoordje zouden gooien.

In de Roemeense pers zei Lupu: “We zullen ons kwalificeren dankzij een gelijkspel tegen met Slowakije. Het is geregeld, het zou zonde zijn als we allebei niet door zouden gaan. Waarom zou je risico nemen? Dat zou zonde zijn.” Bondscoach Iordanescu eiste excuses van analytici die dachten dat Roemenië en Slowakije afgelopen woensdag bewust gelijk zouden spelen op het EK.

“Sommige mensen zouden ons hun excuses moeten aanbieden, zei bondscoach Iordanescu na afloop. “Beide teams hebben alles gegeven. Voor de wedstrijd werd er met modder gegooid, op onze spelers en onze waardigheid. Het was beschamend, niet fijn. Wij hebben karakter getoond en gevochten, zoals altijd. Als we hadden verloren, waren we met onze waardigheid nog intact naar huis gegaan.”

Meijers zelf gelooft eveneens niet dat Roemenië op voorhand met Slowakije heeft afgesproken om gelijk te spelen. “Ik noemde al hun trots en weet dat Roemenië goed kan spelen. Ze hebben het ook zelf afgedwongen met een aantal goede spelers. Je hebt wat jongens die gepromoveerd zijn naar de Serie A in Italië en een paar die in het Midden-Oosten voetballen, waaronder aanvoerder Nicolae Stanciu."

“Hij is de aanvallende middenvelder van Roemenië en speelt in Saudi-Arabië”, legt Meijers uit. “Ik weet niet of je zijn openingsdoelpunt nog kunt herinneren tegen Oekraïne? Die zat er goed in, hè. Ik had ook niet verwacht dat alle spelers zo goed zouden presteren, maar er zit echt wel kwaliteit in die groep.”

Doordat Meijers zelf de afgelopen vier jaar in Roemenië heeft gespeeld, is hij bekend met alle Roemeense spelers in de nationale ploeg die nog in hun thuisland actief zijn. “Je hebt Florinel Coman, die was in de duels met Oekraïne en Slowakije basisspeler. Hij is een linksbuiten van kampioen FCSB, dat voorheen Steaua Boekarest heette. Coman is eigenlijk wel de beste speler van de Roemeense competitie. Hij is nog niet betrokken geweest bij goals of assists op het EK, maar hij doet het wel gewoon goed. Ik heb zelf in twee seizoenen tegen hem gespeeld. Het is een goede speler, hij is enorm behendig en rustig voor het doel.”

“Tot twee jaar geleden was Coman buiten het voetbal van het feesten, maar hij heeft een andere mentaliteit gekregen en is volwassen geworden, dat hoor je van mensen binnen zijn elftal. Hij staat nu ook in de belangstelling van heel wat Europese clubs en kan deze zomer een mooie transfer gaan maken.”

Meijers noemt Radu Dragusin een van de andere steunpilaren van de Roemeense ploeg. “Hij heeft heel lang in Italië gespeeld en maakte afgelopen winter voor iets van 25 miljoen euro de overstap van Genoa naar Tottenham Hotspur. Voormalig ploeggenoten van mij bij Petrolul Ploiesti hebben met hem samengespeeld bij Roemenië Onder 21. Dan dronken zij na de wedstrijd een biertje of een glaasje wijn en zat hij aan een eiwitshake.”

Met Ianis Hagi, de zoon van voetbalgrootheid Gheorghe Hagi, zit er nog een opvallende naam in de selectie van Roemenië. De 25-jarige middenvelder was tijdens de eerste twee groepsduels invaller en begon vervolgens tegen Slowakije in de basis. “Hij is al een hele tijd geleden vertrokken uit de Roemeense competitie, van wat ik heb gehoord was hij destijds wel een groot talent, maar in het buitenland heeft hij de hoge verwachtingen vervolgens nooit echt waar kunnen maken”, geeft Meijers aan. “Dat kwam mede door blessures. Bij Genk en Rangers heeft hij niet kunnen imponeren en bij Deportivo Alavés heeft hij het afgelopen seizoen ook niet alles gespeeld.”

De geboren Bredanaar roemt vooral het enorme teamgevoel binnen de selectie van Roemenië. “Het klikt echt tussen de spelers Ze vechten als één ploeg. De voetbalbond deelt ook veel op social media en ik spreek wel goed Roemeens, dus ik kan het best wel goed volgen. Ze hebben het echt over teamgevoel en het zijn van een familie. Natuurlijk doet elke club en ieder land dat, maar daar wordt hier enorm op gehamerd.”

Daarnaast wijst de Nederlandse verdediger naar de lengte binnen de selectie van Roemenië. “Daardoor kunnen ze ook gevaarlijk worden tijdens standaardsituaties en Oranje op dat vlak pijn doen. Er loopt ook genoeg individuele kwaliteit rond. Stanciu heeft een geweldige trap, de rechtsbuiten Dennis Man een goed linkerbeen. Als hij een momentje krijgt, dan kan het zo maar raak zijn. De spits Denis Dragus heeft ook net een transfer gemaakt naar het Turkse Trabzonspor.”

Toch is Oranje in de ogen van Meijers de grote favoriet om door te stoten naar de kwartfinales. “Ik ben ervan overtuigd dat als de Nederlandse spelers hun normale niveau halen, dat ze die wedstrijd dinsdag winnen. Ik zie ze niet zo snel over Roemenië heen walsen, maar ik denk dat Oranje wel gebrand is om zich te revancheren na die 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk.”

Of Meijers de achtste finale dinsdagavond live kan zien is nog niet helemaal zeker, aangezien hij momenteel volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met zijn nieuwe club uit Bosnië zit. “We zijn nu nog in Slovenië, maar keren morgen (vrijdag 28 juni, red.) weer naar huis. Als ik niet hoef te trainen, dan ga ik zeker met wat ploeggenoten kijken in mijn nieuwe appartement in Banja Luka.”

