Grens wordt gesloten tijdens EK-duel: ‘We willen risico’s beperken’

Maandag wordt de grens tussen België en Frankrijk enkele uren gesloten. Tien gemeentebesturen van plaatsen langs de Frans-Belgische grens kondigen zondag aan dat het verkeer enorm beperkt wordt tijdens de achtste finale van het EK tussen de twee buurlanden vanwege de veiligheidsrisico’s.

“Er komen blokkades of filterblokkades op verschillende grensovergangen. Dit vanaf 16:00 uur op maandag”, zo benadrukken de burgemeesters van tien gemeentes in een gezamenlijk persbericht.

“Het stadsbestuur wil de risico's op ordeverstoring en vandalisme zo veel mogelijk beperken”, zo klinkt het. De meeste plekken zijn zelfs tot 06.00 uur dinsdagochtend afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen de grens op de meeste plekken wel passeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De tien grensplaatsen zijn verspreid over circa 20 kilometer langs de Frans-Belgische grens. De gemeentebesturen zullen ook samenscholingsverboden uitvaardigen, om mogelijke relletjes te voorkomen.

Frankrijk plaatste zich verrassend genoeg als nummer twee van Groep D, waarin Oostenrijk als eerste eindigde. Nederland werd derde in dezelfde poule en treft Roemenië op dinsdag.

België slaagde er in Groep C niet in om bovenaan te eindigen, waardoor de loodzware ontmoeting met de Fransen wacht.

Het duel tussen de Rode Duivels en Frankrijk vindt plaats om 18.00 uur in Düsseldorf en de winnaar van de wedstrijd speelt in de volgende ronde tegen Portugal of Slovenië.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties