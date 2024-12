Gouden wissels Kompany bezorgen Bayern München zege op FC Heidenheim

Bayern München heeft zaterdag weten af te rekenen met FC Heidenheim. Dayot Upamecano zette der Rekordmeister met een rake kopbal in de eerste helft op het goede spoor. Na een fout van Upamecano maakte Mathias Honsak er na rust plots 1-1 van. Dankzij goals van invallers Jamal Musiala (2) en Leon Goretzka kwam het toch nog goed voor Bayern: 4-2. Bayern staat na de zege weer wat steviger op de eerste plaats in de Bundesliga.

Aleksandar Pavlovic maakte tegen Heidenheim zijn basisrentree. De Duits international lag er sinds 19 oktober uit met een gebroken sleutelbeen, en maakte midweeks in het verloren bekerduel met Bayer Leverkusen (0-1) zijn rentree als invaller. Musiala begon op de bank, wat Raphaël Guerreiro een basisplaats als aanvallende middenvelder opleverde. Thomas Müller was in de spits de vervanger van de geblesseerde Harry Kane.

Het zal weinigen hebben verbaasd dat Bayern de dominante ploeg was tegen Heidenheim, dat inclusief het Conference League-duel met Chelsea zijn laatste vier duels verloor. Het leidde al snel tot een kopkansje voor Leroy Sané, die de bal een meter of twee naast het doel werkte. Op aangeven van Michael Olise kreeg Sané zijn volgende mogelijkheid. Zijn chip ging volgens plan over Heidenheim-goalie Kevin Müller heen, maar was net te scherp en ging dus naast.

Uit een hoekschop was alsnog raak voor Bayern. Joshua Kimmich schilderde de bal op het hoofd van Upamecano, die door een handig blok van Thomas Müller geen hinder ondervond van verdedigers en in vogelvrije positie raak knikte in de verre hoek: 1-0. Het was voor de Franse centrumverdediger zijn tweede Bundesliga-treffer van het seizoen.

Een schitterende combinatie tussen Davies en Guerreiro leverde Bayern een grote kans op de 2-0 op. Davies kreeg de bal precies goed voor zijn favoriete linkerbeen en probeerde het in de korte hoek, maar trof de paal. Kimmich, die zijn afstandsschot gekeerd zag worden door Kevin Müller, en Sané, die in de zestien over schoot, probeerden de score nog voor het rustsignaal te verdubbelen.

Heidenheim verscheen voor rust niet voor het Beierse doel, wat de verrassing des te groter maakte dat de bezoekers de stand vijf minuten in de tweede helft gelijk wisten te trekken. Na een dieptepass van achteruit leek er niets aan de hand voor Bayern, maar Upamecano ging de fout in met een veel te korte terugspeelbal. Honsak reageerde alert, omspeelde Manuel Neuers vervanger Daniel Peretz en schoof binnen: 1-1.

Vrijwel direct na dat moment besloot Kompany Musiala te brengen voor Müller. Het bleek een gouden greep van de Belgische oefenmeester. Musiala kreeg de bal mee van Olise, sprintte richting de zestien en zag zijn lage schot in de korte hoek verdwijnen: 2-1.

Bayern had na de 2-1 vrijwel niets meer te duchten van Heidenheim, dat desondanks door de marge van één mocht blijven hopen op een resultaat. Dat veranderde zo'n tien minuten voor tijd, toen Sané klaarlegde en invaller Goretzka via verdediger Tim Siersleben raak schoot: 3-1.

Uit het niets kwam Heidenheim toch nog terug tot 3-2, via een intikker van voormalig Bayern-jeugdspeler Niklas Dorsch, maar een resultaat zat er niet in voor de bezoekers. Musiala zorgde i blessuretijd nog voor de vierde Beierse treffer, door uit een counteraanval in de verre hoek raak te schieten: 4-2.