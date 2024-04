Gouden wissel levert Arsenal resultaat op in spectaculair topduel met Bayern

De heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tussen Arsenal en Bayern München is dinsdagavond geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Arsenal begon in het eigen Emirates Stadium wervelend aan de wedstrijd en nam de leiding via Bukayo Saka. Bayern knokte zich via goals van Serge Gnabry en Harry Kane (penalty) razendsnel terug. In de tweede helft behaalde Arsenal via een doelpunt van invaller Leandro Trossard een gelijkspel. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd in het hart van de Bayern-defensie. De return volgt over twee weken in Duitsland.

Al in de negende minuut liep Alphonso Davies tegen een gele kaart aan. De linksback van Bayern is daardoor geschorst voor de return en moest bovendien nog bijna een volledige wedstrijd op zijn tellen passen.

Drie minuten later scoorde Saka. De directe tegenstander van Davies werd in het strafschopgebied aangespeeld door Ben White. Saka vond ruimte om met een schot richting verre onderhoek doelman Manuel Neuer kansloos te laten: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de zestiende minuut volgde na zwak uitverdedigen een gigantische kans voor Arsenal op 2-0. Kai Havertz zette White vogelvrij voor Neuer, maar de rechtsback van the Gunners schoot recht op de keeper.

Arsenal leek de wedstrijd te controleren, maar uit het niets kwam Bayern op gelijke hoogte. Gabriel dacht een lange bal simpel op te ruimen, maar leverde een ziekenhuispass af op Kiwior.

Die bal kwam terecht bij Jamal Musiala. De technisch had een goede steekbal in huis op Leon Goretzka, die op zijn beurt doortikte naar Serge Gnabry. De voormalig Arsenal-aanvaller gleed de bal ineens binnen: 1-1. Het was toen nog maar de negentiende minuut.

Een schitterende individuele actie van Leroy Sané leverde Bayern na een half uur spelen een penalty op. Sané dribbelde handig langs Kiwior en werd gevloerd door een charge van William Saliba. Kane schoot de penalty in alle kalmte de andere hoek in dan David Raya had voorzien: 1-2.

Arsenal joeg in de tweede helft op een gelijkmaker. Declan Rice probeerde het in de 51ste minuut met een dreigende vrije trap die maar net over vloog. Het inbrengen van Gabriel Jesus en Leandro Trossard bleek in de 67ste minuut een gouden greep van Mikel Arteta.

Jesus zette negen minuten na zijn entree een sierlijke dribbel in in het strafschopgebied van Bayern. De Braziliaan kapte De Ligt uit, behield het overzicht en tikte precies op tijd breed op Trossard. De Belg schoot binnen in de verre hoek: 2-2.

Een minuut voor tijd kwam Bayern heel dicht bij een zege. Kingsley Coman, een invaller aan Duitse zijde, leek een voorzet van Musiala door de benen van Raya binnen te tikken, maar de bal kwam via de paal weer terug het veld in.

In blessuretijd werd ook Arsenal nog uiterst dreigend. Saka stormde op Neuer af en kwam in contact met de Duitse goalie, maar kreeg geen penalty. Direct daarna volgde het eindsignaal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties