Gonçalo Ramos gaat hard neer na tackle van beveiliger en loopt hinkend weg

Het EK-duel tussen Turkije en Portugal (0-3) van zaterdagavond werd ontsierd door veldbestormers. Liefst drie keer werd het duel stilgelegd vanwege fans die een foto of knuffel van met name Cristiano Ronaldo wilden. Het leverde chaotische taferelen op, ook na de wedstrijd.

Na het laatste fluitsignaal betraden meerdere supporters het veld, waardoor de beveiliging in het stadion snel moest optreden. Zeer opvallend is het moment waarop een beveiliger Portugal-aanvaller Gonçalo Ramos hard naar de grond werkt.

Ramos stond in de buurt van Ronaldo, die veel fans aantrok. In een poging van de beveiliger een veldbestormer in de kraag te vatten, liep hij onbedoeld hard tegen Ramos aan. De aanvaller ging naar de grond en hinkte vervolgens met een verbeten blik weg.

The security guard just slammed into Gonçalo Ramos after the game… ?????? pic.twitter.com/0StGZHxPWg — TC (@totalcristiano) June 22, 2024

In de tweede helft kwam er voor het eerst een jonge fan het veld op. Hij snelde naar Ronaldo, die hem met open armen ontving en de tijd nam op de foto te gaan. Vervolgens bleef de jongen lang uit handen van de beveiligers voordat hij in de kraag gevat werd.

Enkele minuten later betraden er opnieuw fans het veld, ditmaal volwassen. De tweede keer was Ronaldo volgens NOS-commentator Arman Avsaroglu duidelijk minder enthousiast om de fan te begroeten. In de blessuretijd en na afloop kwamen er weer supporters het veld op.

Portugal plaatste zich dankzij de zege voor de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez rekende vrij eenvoudig af met Turkije: 0-3.

Bernardo Silva opende de score en vlak daarna volgde de tweede Portugese treffer dankzij een kolderiek eigen doelpunt van Samet Akaydin. Bruno Fernandes gooide het duel in het slot. Portugal eindigt als groepswinnaar, Turkije speelt een allesbepalend duel met Tsjechië.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties