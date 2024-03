Goed nieuws voor Feyenoord: ‘Blessure Calvin Stengs valt mee’

De blessure van Feyenoord-middenvelder en Oranje-international Calvin Stengs lijkt mee te vallen, zo meldt De Telegraaf zaterdagochtend. De 25-jarige linkspoot is zondag tegen PSV nog niet van de partij, maar uit een scan blijkt dat de schade aan zijn knie meevalt. Dat is een behoorlijke meevaller voor Stengs en zijn werkgever, daar donderdag na afloop van het gewonnen bekerduel met FC Groningen (2-1) werd gevreesd voor een zware kruisbandblessure.

Journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf brengt zaterdag het goede nieuws. “Een zucht van verlichting bij Feyenoord. Uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Calvin Stengs ondanks veel pijn bij een tackle van Groningen-verdediger Marvin Peersman geen ernstige schade aan zijn rechterknie heeft opgelopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Stengs werd in de slotfase van de halve finale tegen Groningen uit de wedstrijd geschopt door Peersman en moest per brancard van het veld. De middenvelder voelde meteen dat het mis was na de tackle van de linksback en greep onmiddellijk naar zijn knie. Stengs kermde het uit van de pijn en verliet al huilend per brancard het veld onder luid applaus van Het Legioen.

Stengs stond in het verleden al eens veertien maanden aan de kant wegens een zware knieblessure, waardoor trainer Arne Slot vreesde voor het ergste. De succescoach sprak vrijdag tijdens de persconferentie nog lovend over Stengs. “Calvin is de enige echt creatieve middenvelder, een passende speler.”

Slot is dit seizoen erg voorzichtig met Stengs, zo onthulde hij. “We hebben geprobeerd om hem af en toe minder te laten spelen om hem te sparen. Qua belasting ging dat goed, maar je kunt niets doen aan zo'n tackle zoals donderdag.”

Feyenoord nam Stengs afgelopen zomer voor 6 miljoen euro over van OGC Nice. Dat de linkspoot direct van waarde is geweest voor de regerend landskampioen, is ook te zien aan zijn gestegen waarde op Transfermarkt. Volgens de gerenommeerde Duitse website is Stengs inmiddels 15 miljoen euro waard.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Stengs al 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 14 assists. De middenvelder annex rechtsbuiten hoopt komende zomer met Oranje actief te zijn op het EK, maar ontbrak na donderdag logischerwijs in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Achtvoudig international Stengs was tijdens de laatste interlandperiode driemaal trefzeker in het uitduel met Gibraltar (0-6 winst).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties