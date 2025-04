Go Ahead-trainer Simonis tegengehouden bij ingang De Kuip

Paul Simonis is maandag niet zonder slag of stoot De Kuip binnengekomen, zo vertelt de trainer van Go Ahead Eagles voorafgaand aan de finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ. Simonis stond een half uur voor de aftrap ESPN-verslaggever Hans Kraay junior te woord.

Go Ahead Eagles hoopt maandag in de bekerfinale de kroon te zetten op het successeizoen onder Simonis, die pas sinds vorig jaar zomer de hoofdcoach is. Aanvankelijk zag het er slecht uit voor Simonis, die met Go Ahead niet goed begon aan het seizoen. "In augustus zat ik met een stuk minder zelfvertrouwen op de bank", geeft de coach toe.

"Achteraf gezien kun je dat allemaal wel relativeren. Er was op dat moment gewoon heel veel aan de hand binnen de club. Een succestrainer weg (René Hake, red.), vier van je beste spelers weg. Ik kwam halsoverkop van sc Heerenveen over. De grootaandeelhouder van de club overleed (Kees Vierhout, red.), Die was heel belangrijk voor de club. Dat alles zorgde ervoor dat het in het begin rommelig was. We zijn gelukkig in september in rustiger vaarwater gekomen."

Voor de spelers van Go Ahead Eagles is het spelen van een finale een compleet nieuwe ervaring. Toch heeft Simonis het gevoel dat zijn ploeg het aankan. "We hebben gelukkig een groep die hartstikke professioneel is. Doordacht ook, richting het stoïcijnse."

"Ik heb in aanloop naar deze wedstrijd ook niet significant ander gedrag gezien bij de spelers. Afgezien van de uitzwaaitraining, waarin veel emotie zat, hebben we met focus en toch ook wel ontspannenheid toegewerkt naar deze wedstrijd."

Simonis kwam maandag bij aankomst in De Kuip het veld niet op. "Die beveiliger herkende mij niet, dus die vroeg waar mijn accreditatiekaart was. Hij zei: 'Meneer, u mag niet naar binnen.'" Uiteindelijk kwam het toch allemaal goed voor de trainer van Go Ahead Eagles. "We komen hier om een mooie pot te spelen."

AZ treedt aan met twee aanvallende middenvelders: Kees Smit en Sven Mijnans. "We hadden Smit al een beetje verwacht", zegt Simonis. "Een hele goede talentvolle speler, die heel modern is. Betrouwbaar ook, voor die leeftijd (negentien, red.)." Door het ontbreken van aanvoerder Jordy Clasie is het middenveld van AZ op papier iets aanvallender. "Het maakt ons niet zo gek veel uit of ze met twee nummers 6 spelen, of dat het iets dynamischer is", aldus Simonis.