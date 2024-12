Go Ahead Eagles-verdediger Jamal Amofa duwt partner uit rijdende auto na bruiloft

Jamal Amofa heeft vrijdag een taakstraf opgelegd gekregen voor de mishandeling van zijn partner in augustus, zo meldt De Stentor. De verdediger van Go Ahead Eagles liet zich gaan na een bruiloft en hij zou zijn partner op de vluchtstrook uit de auto hebben geduwd. Amofa gaat in hoger beroep.

Volgens de berichtgeving kreeg Amofa een forse discussie in de auto met zijn partner. Die discussie mondde uit in een slaande ruzie op de vluchtstrook ter hoogte van Laren op de A1. De officier van justitie geeft aan dat de stopper van Go Ahead het slachtoffer uit een rijdende auto heeft geduwd. Daarna zou hij klappen en trappen hebben uitgedeeld aan de persoon, die op dat moment op de grond lag.

Zijn partner deed direct aangifte en die had twee getuigen. De officier van justitie acht het verhaal bewezen en die eiste een taakstraf van zestig uur én een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen Amofa. “Het waren verklaringen door twee objectieve getuigen. Daarom heb ik geen enkele reden om daaraan te twijfelen en dat maakt dat ik voldoende wettig bewijs zie”, zo luidt het oordeel.

Amofa zelf ontkent overigens dat hij zijn partner uit een rijdende auto heeft geduwd en spreekt ook alleen van ‘een worsteling op de vluchtstrook’. Wel heeft Amofa enorm veel spijt en is hij in therapie gegaan, zo vertelt hij. De verdediger gaat nog in hoger beroep.

“Ik ben in therapie gegaan en merk echt dat er groei in zit”; benadrukt Amofa. “Er zijn nog punten die mijn partner anders wil zien en daarvoor gaan we naar een relatietherapeut. Ik heb echt heel veel spijt van dat moment. Ik wil dat zij weet dat ik sinds die dag alles op alles zet om haar te bieden wat ze nodig heeft. Ik doe er alles aan om te zorgen dat zoiets niet meer voorvalt. Echt sorry. Ik neem mijn verantwoordelijkheid om in therapie te gaan en blijf werken aan mezelf.”

De rechter heeft besloten een taakstraf van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar op te leggen. Daarnaast blijft er een meldplicht bij de reclassering ‘om een vinger aan de pols te houden’. Go Ahead Eagles laat in een reactie aan de krant weten het hoger beroep af te wachten.