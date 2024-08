Go Ahead Eagles-trainer Simonis wordt gevraagd naar kansen tegen Brann en lacht

Go Ahead Eagles neemt het donderdagavond vanaf 19:00 uur op tegen SK Brann. Het heenduel in de tweede voorronde van de Conference League eindigde in 0-0, waardoor de Deventenaren nog volop kans maken op het bereiken van de volgende ronde. Trainer Paul Simonis is vol vertrouwen.

In het heenduel kreeg Go Ahead met name in de eerste helft kansen om de score te openen. Na rust waren de Noren de bovenliggende partij, maar een doelpunt zat er voor geen van beide ploegen in. Gevraagd naar de kansenverhouding, zegt Simonis met een lach: "51-49."

"Nee, zij kwamen ook uit een zwaar programma", wordt de oefenmeester geciteerd door RTV Oost. "Maar het is gewoon een goede ploeg. Dat hebben ze ook bij ons laten zien. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt. Net zoals thuis. Wij hadden de iets betere kansen. Daar moet je ook dit keer weer op hopen. En zorgen dat je wat scherper bent in de afronding."

Aan de afronding schortte het in de Adelaarshorst en dus hebben de aanvallers van Go Ahead daar scherp op getraind. "Bobby (Adekanye, red.) is er heel fanatiek mee bezig geweest. We hebben weer een stapje gezet, we zijn weer een week verder. Ik denk dat we er beter voor staan dan vorige week", zegt Simonis vol vertrouwen.

In de slotfase van het heenduel pakte Enric Llansana een directe rode kaart. Calvin Twigt, die deze zomer overkwam van FC Volendam, zal zijn vervanger zijn. Twigt maakte met zijn invalbeurt vorige week indruk op Simonis. "Twigt kwam erin en verbaasde mij wel in de goede zin. Hij heeft het hartstikke goed gedaan in de twintig minuten die hij heeft gespeeld. Op de training maakt hij snel vertaling, slimme jongen. Dus die krijgt nu het podium."

Doelman Jeffrey de Lange is net als Simonis hoopvol gestemd over een goede afloop. "In het team is er veel vertrouwen. Als je kijkt naar vorige week, is er ook echt wel wat te halen. Als wij op ons allerbest zijn, kunnen we een resultaat halen. We spelen nu wel uit, dus wat dat aangaat hebben zij wel een klein voordeel."

"Aan de andere kant heb ik gehoord dat er een hoop supporters meegaan." Het uitvak, dat plaats biedt aan 750 mensen, was binnen een mum van tijd uitverkocht. "Dat is prachtig. Waarschijnlijk zullen we het gevoel hebben dat we thuis spelen. Als er hier duizend komen, zullen er ook duizend volle bak gaan schreeuwen en zingen. Alleen daarvoor moeten we al iets heel moois neerzetten."