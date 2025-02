Go Ahead Eagles rekent af met Noordwijk en voegt zich bij PSV en Heracles in de halve finale

Go Ahead Eagles heeft zich woensdagavond ten koste van vv Noordwijk geplaatst voor de halve finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Op de Adelaarshorst werd de amateurclub met 3-1 verslagen. Mathis Suray maakte een treffer namens Kowet, twee keer schoot een speler van Noordwijk de bal in eigen doel. Voor Go Ahead wacht nu PSV, Heracles, of de winnaar van AZ - Quick Boys.

Al na vier minuten had de thuisploeg op voorsprong moeten komen. Jakob Breum kon van dichtbij een hoek uitkiezen met zijn hoofd, maar kopte recht op doelman Romero Antonioli af.

Waar Antonioli eerder nog een knap antwoord had op een afstandsschot van Evert Lindhorst, moest de 34-jarige sluitpost even later zijn meerdere erkennen in Mathis Suray. De vleugelaanvaller haalde uit van buiten de zestien en maakte zo zijn eerste treffer van het seizoen.

De eerste kans voor Noordwijk diende zich aan na iets meer dan een half uur spelen. Emiel Wendt kopte een voorzet vanaf de linkerkant via de grond in de handen van Go Ahead-doelman Luca Plogmann.

Al na drie minuten in het tweede bedrijf was Breum wederom dichtbij een doelpunt, maar deze keer trof zijn schot de paal. Vervolgens brak er een sterkere fase van de amateurploeg aan.

Net wanneer zij echt aan begonnen te dringen, verdubbelde Go Ahead de marge. Dylan Rietveld knikte de bal op een knullige manier achter zijn eigen doelman: 2-0.

Niet veel later maakte de ploeg van Paul Simonis er zelfs 3-0 van. Deze keer was het Noordwijk-verdediger Giovanni Fonseca die de bal achter zijn eigen keeper werkte. Een minuut later maakten de bezoekers er via Ruben Marbus nog wel 3-1 van, maar het mocht niet meer baten.