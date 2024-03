Go Ahead Eagles nadert Ajax na probleemloze zege op matig Excelsior

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een probleemloze zege geboekt op Excelsior. Door doelpunten van Willum Willumsson, Gerrit Nauber en Evert Linthorst won de ploeg van trainer René Hake met 3-0. Go Ahead staat nu zevende, met één punt minder dan nummer zes Ajax. Excelsior bezet ondertussen de gevaarlijke zestiende plaats.

De gepasseerde Victor Edvardsen begon op de bank bij Go Ahead, terwijl Thibo Baeten het juist vanaf de eerste minuut mocht laten zien. Aan de kant van Excelsior was er een basisdebutant: Siem de Moes. Hij startte als linksback.

In de eerste helft domineerde Go Ahead enigszins. Het leverde wat kleine kansjes op, zoals voor Oliver Edvardsen, wiens schot na een ingestudeerde vrije trap voorlangs ging. Lange tijd bleef de brilstand echter op het bord staan.

Een knallende opkomst in Adelaarshorst voor het duel tussen Go Ahead en Excelsior ????#gaeexc — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

Vlak voor rust werd het alsnog 1-0 voor de thuisploeg. Na een vrije trap vanaf rechts belandde de bal bij Bobby Adekanye. Zijn schot werd gekraakt, maar belandde wel voor de voeten van Willumsson. De vrijstaande IJslander tikte van dichtbij binnen: 1-0.

Na rust gingen de Deventenaren verder met aanvallen, en Bas Kuipers raakte de lat via doelman Stijn van Gassel. Enkele minuten later werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd: de thuisfans staken vuurwerk af, en door de rook werd het zicht flink belemmerd.

Toen de wedstrijd weer was hervat, was Go Ahead opnieuw dicht bij de 2-0. Deze keer raakte Baeten de paal, al leek hij daarvoor wel buitenspel te staan. In de slotfase trok Go Ahead de zege over de streep. Na een vrije trap van Edvardsen tastte Van Gassel mis en belandde de bal voor de voeten van Nauber, die scoorde: 2-0.

Excelsior zag even later een doelpunt van Lance Duijvestijn afgekeurd worden wegens buitenspel. Aan de andere kant was het nog wel een keer raak. Linthorst schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak na terugleggen van Kuipers: 3-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties