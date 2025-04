Go Ahead Eagles kent op bezoek bij NAC Breda valse generale voor bekerfinale tegen AZ

Go Ahead Eagles kende zaterdagavond een matige generale voor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ. Op bezoek bij NAC Breda, waar een bezige Leo Sauer opviel, kwamen de Deventenaren niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Na een kwartier spelen liet Kowet maar weer eens zien hoe goed het kan voetballen. Op de helft van NAC werd er op los gecombineerd in een aanval die via Milan Smit en Victor Edvardsen bij aanvoerder Mats Deijl belandde: 0-1.

De thuisploeg had daar lange tijd weinig tegenin te brengen. Het eerste schotje op doel werd pas in minuut 35 gelost en de poging van Elías Már Ómarsson was ook nog eens een makkelijke prooi voor Go Ahead-doelman Jari De Busser.

De tweede helft vertelde een compleet ander verhaal. In de eerste fase na rust was NAC duidelijk beter en het resulteerde in kansen, en uiteindelijk in de gelijkmaker.

Vlak daarvoor lag het duel kortstondig stil vanwege consternatie op de tribune. Een supporter zou medische hulp nodig hebben. Al snel werd duidelijk dat de persoon in kwestie bij bewustzijn was en met behulp van hulpverleners naar beneden geholpen kon worden, waarna het spel werd hervat.

NAC sloeg meteen toe. Met een accurate poeier vond Max Balard de linkeronderhoek: 1-1. Ook direct na de treffer hadden de Bredanaars het betere van het spel. Toen de NAC-storm was gaan liggen, hervond Go Ahead de controle over de wedstrijd.

Lang leek de ploeg van Paul Simonis daar niet van te kunnen genieten. Dertien minuten voor tijd kwam Mathis Suray hard in op de voeten van Leo Greiml, waarna scheidsrechter Joey Kooij onverbiddelijk was en de middenvelder van Go Ahead richting de kleedkamers stuurde. Na inmenging van videoscheidsrechter Stan Teuben besloot Kooij op zijn beslissing terug te komen. De opluchting bij Suray was groot: door een rode kaart had hij immers de bekerfinale gemist.

Met elf tegen elf zetten beide ploegen de bedienaars van het scorebord niet meer aan het werk. Go Ahead komt dankzij het behaalde punt op gelijke hoogte met nummer zes AZ, dat zondag nog in actie komt tegen Heracles. NAC Breda staat voorlopig veertiende.

Het eerstvolgende duel van the Eagles is dus de bekerfinale tegen AZ. De eindstrijd vindt plaats op maandag 21 april om 18:00 uur.