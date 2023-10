Giroud moet plek onder de lat ‘afstaan’: Milan kiest gedwongen voor 40-jarige

Donderdag, 19 oktober 2023 om 17:02 • Jonathan van Haaster

Een heuse keeperscrisis bij AC Milan. I Rossoneri nemen het zondag op tegen Juventus en kunnen dan niet beschikken over eerste keus Mike Maignan en reservegoalie Marco Sportiello. De club is daardoor genoodzaakt om Antonio Mirante op te stellen.

De veertigjarige Mirante fungeert als derde doelman bij Milan en kwam tot op heden niet verder dan acht speelminuten voor de club. Vorig seizoen mocht hij op de laatste speeldag in minuut 89 invallen tegen Hellas Verona. Milan had zich toen al verzekerd van een plekje bij de eerste vier, en dus Champions League-kwalificatie, waardoor de club zich een 'feestwissel' kon veroorloven. Mirante stond inclusief blessuretijd acht minuten op het veld.

Zondag is de situatie totaal anders. Milan staat eerste met 21 punten en hoopt het als derde geklasseerde Juventus (17 punten) een grotere achterstand te bezorgen. Dat zal het met Mirante moeten doen, daar eerste keus Mike Maignan geschorst is.

De Frans international liep in het spectaculaire slot bij Genoa (0-1) een rode kaart op voor een keiharde overtreding met zijn knie vooruit op Caleb Ekuban. Het leverde Maignan uiteindelijk slechts één duel schorsing op: Juventus-thuis.

Omdat tweede keus Sportiello kampt met een kuitblessure, die hem naar verluidt een dag of tien aan de kant houdt, moet Mirante de ballen tegenhouden tegen Juventus. De laatste keer dat Mirante negentig minuten in actie kwam, was in april 2021. De goalie moest toen met AS Roma drie tegendoelpunten slikken tegen Torino (3-1).

Giroud

In het duel met Genoa moest Olivier Giroud plots het doel verdedigen na de rode kaart voor Maignan. De spits speelde zowaar een heldenrol in blessuretijd door door de bal nét op tijd voor de voeten van George Puscas weg te plukken. Daarna wist de routinier de bal klemvast te pakken. Het bleek uiteindelijk genoeg om de voorsprong over de streep te trekken. Na het laatste fluitsignaal stond de Fransman in het middelpunt van de feestvreugde.

De heldenrol van Giroud werd na afloop van het duel breed uitgemeten in de media én door Milan zelf. De club plaatste de topscorer aller tijden van Frankrijk op zijn eigen website tussen de doelmannen in. Daarnaast kon het keeperstricot met zijn naam gedrukt worden. Het keepersshirt raakte razendsnel uitverkocht. Overigens moet Milan het zondag tegen Juventus ook doen zonder Theo Hernández. De linksback pakte tegen Genoa zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet dus toekijken.