Giovanni van Bronckhorst legt kraakhelder uit waarom sterspeler Besiktas op de bank begint tegen Ajax

Besiktas is maandagavond op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en treedt tegen Ajax aan zonder superspits Ciro Immobile. Voorafgaand aan het Europe League-duel legt trainer Giovanni van Bronckhorst uit waarom hij zijn topscorer op de bank houdt.

In de Turkse Süper Lig had Immobile dit seizoen tot dusver steevast een basisplek. In die vijf wedstrijden was de aanvaller goed voor vier doelpunten.

Desondanks kiest Van Bronckhorst ervoor om Immobile op de bank te houden tegen Ajax. "Hij heeft tot nu toe alles gespeeld, maar we hebben een brede selectie", legt de oud-linksback uit voor de camera van Ziggo Sport.

"We hebben in Mustafa (Hekimoglu, red.) een spits die talentvol is en vandaag ook heel goed kan spelen", wijst Van Bronckhorst naar zijn basisspits van donderdag.

"Het is voor mij ook, zeker in deze drukke periode, belangrijk om wat spelers te sparen. En we hebben Immobile op de bank, dus we kunnen hem nog inzetten."

Heeft de basisplek van Hemikoglu ook een achterliggende tactische reden? "Nee, dat denk ik niet", antwoordt Van Bronckhorst. "Het is een spits voor een spits. Ik verwacht dat Mustafa het de Ajax-defensie moeilijk kan maken."

Opstelling Besiktas: Günok; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Onana, Al Musrati, Fernandes; Rashica, Hemikoglu, Silva.